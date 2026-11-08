Gần 40 doanh nghiệp kết nối tuyển dụng 3.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực

Theo ban tổ chức, UEH Career Fair đợt 2 năm 2026 có gần 40 doanh nghiệp tham gia với 33 gian hàng tuyển dụng nhân sự trong nhiều lĩnh vực như: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, công nghệ, thương mại điện tử, xây dựng, bất động sản, logistics, sản xuất, năng lượng và công nghệ thiết kế.

Gần 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm. Ảnh UEH

Tại các gian hàng, ứng viên trực tiếp tìm hiểu vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và trao đổi với đại diện doanh nghiệp. Thông qua phỏng vấn 1:1 giúp ứng viên thể hiện năng lực để nhà tuyển dụng đánh giá, lựa chọn nhân sự phù hợp.

Song song với hoạt động trực tiếp, chương trình triển khai tuyển dụng trực tuyến trên Nền tảng sự kiện trực tuyến UEH và Cổng thông tin việc làm UEH, mở rộng kênh tiếp cận thông tin và kết nối giữa ứng viên với doanh nghiệp.

Ngày hội nằm trong chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 4 đến 8/11, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trước ngày hội, các hoạt động hỗ trợ ứng viên tập trung vào tìm hiểu thị trường lao động, hoàn thiện hồ sơ, bổ sung kỹ năng nghề nghiệp và thực hành phỏng vấn.

Ngày hội thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia ứng tuyển tìm vị trí việc làm phù hợp. Ảnh: UEH

Bên cạnh hình thức tuyển dụng trực tiếp, chương trình còn triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng viên thông qua công nghệ. Đáng chú ý, khu vực AI Career Zone giới thiệu các công cụ AI Review CV, AI Career Advisor và AI Resume Scanner hỗ trợ người tìm việc rà soát hồ sơ, tham khảo định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình ứng tuyển.

Đại diện UEH cho biết, UEH Career Fair là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học. Thông qua trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng, sinh viên có thêm cơ sở nhận diện yêu cầu của từng vị trí, xác định năng lực cần bổ sung và chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp từ học tập sang làm việc. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận sớm nguồn ứng viên tiềm năng và tăng cường gắn kết với hoạt động đào tạo.

Thông qua hoạt động phỏng vấn 1:1 giúp các ứng viên thể hiện năng lực, còn các nhà tuyển dụng có thể tuyển được những nhân sự phù hợp với yêu cầu công ty.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh, bước vào những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tuyển dụng dự báo tiếp tục tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử; sản xuất, chế biến; vận hành máy, lao động kỹ thuật và logistics, kho vận, xuất nhập khẩu.

Nguyên nhân nhu cầu tuyển dụng những tháng cuối năm tăng là do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm, đồng thời chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán.