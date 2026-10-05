Gần 40.000 lượt thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” tuần thứ tư

Các em học sinh Trường THPT Cao Lộc dự thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Tuần thi thứ 4 (tuần thi cuối cùng) diễn ra từ ngày 27/9 đến hết ngày 4/10, ban tổ chức cuộc thi ghi nhận tổng số 39.975 lượt dự thi. Trong đó, 65 xã, phường có 32.976 lượt, chiếm 82,49%; khối sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có 5.743 lượt, chiếm 14,37%; nhóm “Các cơ quan, đơn vị khác” có 1.256 lượt, chiếm 3,14%. Trong tổng số lượt thi có 8.795 lượt đạt 100 điểm, chiếm 22%, tăng 2.023 lượt so với tuần thứ ba.

Tại khối xã, phường, các đơn vị có số lượt dự thi cao gồm phường Kỳ Lừa và các xã: Tràng Định, Đồng Đăng, Chi Lăng, Lộc Bình, Thất Khê, Đoàn Kết, Quốc Việt, Thiện Long, Thống Nhất…

Khối cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có số lượt dự thi cao gồm: Sở Y tế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Chi cục Hải quan khu vực VI…

Từ kết quả số lượng người dự thi, Ban tổ chức cuộc thi đã thông qua kết quả cuộc thi tuần thứ 4 và công nhận danh sách 18 cá nhân đạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.