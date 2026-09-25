Gần 4 tỷ đồng chăm lo an sinh từ Hội thánh Cao Đài Bạch Y

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm tặng quà chúc mừng đại lễ.

Nguồn kinh phí trên được sử dụng để hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo và thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác.

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, Hội thánh Cao Đài Bạch Y, Liên đoàn Chơn lý phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; kiến thức pháp luật và kỹ năng hành chính trong hoạt động tôn giáo cho chức sắc, chức việc.

Hội thánh cũng tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thông tin trên được nêu tại Đại lễ vía Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu lần thứ 91, năm 2026, do Hội thánh Cao Đài Bạch Y, Liên đoàn Chơn lý tổ chức sáng 25/9.

Vía Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu là một trong những đại lễ quan trọng của đạo Cao Đài, được tổ chức hằng năm. Đây cũng là dịp để chức sắc, chức việc và tín đồ nhìn lại kết quả hoạt động của Hội thánh.