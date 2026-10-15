Gần 4.600 ha đất dự kiến đối ứng cho tuyến đường nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình

Sân bay Gia Bình đang thi công. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Vừa qua, Hải Phòng đã công bố danh mục quỹ đất đối ứng dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình theo hình thức hợp đồng BT.

Trước đó, vào cuối tháng 9, UBND thành phố đã phát thông báo tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu nghiên cứu thực hiện tuyến đường theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.

Công trình này có tổng chiều dài tuyến khoảng 46,55 km, gồm 44,8 km trên địa bàn TP Hải Phòng, khoảng 0,75 km trên địa bàn TP Bắc Ninh và khoảng 1 km chiều dài cầu vượt sông Thái Bình.

Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng; điểm cuối tuyến tại nút giao phía đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh, TP Bắc Ninh.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.743 tỷ đồng, dự kiến dùng 19 quy đất đối ứng với tổng diện tích gần 4.600 ha, giá trị khoảng 75.900 tỷ đồng để thanh toán.

Trong đó, khu đất có quy mô lớn nhất là Khu vực TOD Nam Hải Phòng với diện tích 1.590 ha tại các xã Kiến Minh, Kiến Thụy, Kiến Hải và phường Dương Kinh, Nam Đồ Sơn với giá trị dự kiến 19.600 tỷ đồng. Khu đất này được quy hoạch kết nối với tuyến ĐT.361, ĐT.363.

Tiếp theo là Khu TOD ga Ninh Xá 559 ha tại phường Bắc An Phụ giá trị 9.700 tỷ đồng. Khu này được quy hoạch kết nối với các tuyến ĐT.389, tuyến đường tốc độ cao Lạch Huyện - Gia Bình; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; tuyến đường thủy sông Kinh Thầy.

17 khu đất đối ứng còn lại nằm rải rác ở các phường Lê Ích Mộc, Lưu Kiếm, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Nguyễn Trãi, Phạm Sư Mạnh, Nam Đồng, Tân Hưng, Trần Liễu và các xã Bắc Thanh Miện, Trần Phú, Gia Lộc.

Trong tổng số gần 4.600 ha đất dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư có khoảng hơn 1.000 ha là đất ở.

Thành phố cũng cho biết đây chỉ là giá trị khu đất dự kiến để nhà đầu tư tham khảo. Giá trị này chưa trừ chi phí giải phóng mặt bằng của khu đất, chưa phải là giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán.