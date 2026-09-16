Gần 4.500 cán bộ, chiến sĩ Công an ứng phó với mưa lũ

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, chia cắt; một số tuyến giao thông xuất hiện điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Trước tình hình đó, lực lượng Công an các cấp đã chủ động triển khai phương án ứng phó, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, kịp thời hỗ trợ nhân dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Trụ sở Đảng uỷ xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hoá bị ngập sâu.

Tại xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Bưởi dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư. Theo ông Bùi Văn Điệp, Chủ tịch UBND xã Thành Vinh, từ ngày 13 đến 16/9, trên địa bàn xã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn trên Hòa Bình đổ về và nước trên sông Mã không tiêu thoát được đã làm mực nước sông Bưởi dâng cao.

Đến 9h ngày 16/9, mực nước sông Bưởi tại trạm Thạch Quảng đạt 16,79m, cao hơn báo động III là 0,79m và tiếp tục lên với tốc độ từ 5 đến 8cm mỗi giờ. Mưa lũ đã gây ngập 301 hộ với 1.136 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 15 hộ với 45 nhân khẩu ở khu vực ngập sâu; các hộ còn lại chủ động sơ tán tại chỗ. Cùng với đó, 15 hộ với 18 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất cũng được di dời đến nơi an toàn.

Tại xã Trung Hạ, một hộ dân bị đất đá sạt vào giường ngủ, rất may không có ai bị thương.

Tại nhiều khu vực dọc Tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B, đoạn từ xã Kim Tân đến xã Thành Vinh, nước lũ dâng cao gây ngập sâu, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập. Những hộ có nhà cao tầng, kiên cố chủ động di chuyển lên các tầng cao; những gia đình có nhà bị ngập sâu được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.

Tại xã Kim Tân, đến 15h ngày 16/9, mưa lũ đã làm 237 hộ với 951 nhân khẩu bị ngập; một hộ với 6 nhân khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Mưa lũ cũng gây ngập úng, đổ gãy 39ha mía, 20,8ha lúa và 14,3ha cây màu khác; 3,9km tỉnh lộ và 8,9km đường giao thông liên xã, liên thôn bị ngập.

Theo ông Hà Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân, nước sông Bưởi dâng cao khiến nhiều hộ dân tại thôn 3 và thôn 4 Thành Trực bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã di dời một số hộ có nhà cấp IV bị ngập sâu; những hộ có nhà kiên cố được hướng dẫn di chuyển lên tầng cao. UBND xã tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để chủ động phương án di dời các hộ dân nếu nước sông tiếp tục dâng cao.

Công an xã hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc tránh ngập lụt.

Trước tình hình đó, Công an xã Kim Tân duy trì lực lượng trực 24/24h, chủ động nắm tình hình tại các khu vực xung yếu. Trung tá Đinh Văn Thạch, Phó Trưởng Công an xã Kim Tân cho biết, lực lượng Công an xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải nắm chắc địa bàn, phát hiện sớm nguy cơ để tham mưu chính quyền có phương án xử lý ngay từ cơ sở.

Tại xã Trung Hạ, mưa lớn kéo dài cũng làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá. Đáng chú ý, từ đêm 15/9, tại Km130, Quốc lộ 217 xảy ra sạt lở với khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Một số hộ dân bị sạt taluy dương, đất đá tràn vào nhà.

Nhiều tuyến đường ở xã Trung Hạ bị sạt lở đất nghiêm trọng.

Tại xã Nam Xuân, Công an xã cũng chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực xung yếu, tổ chức cảnh giới tại những điểm ngập sâu, sạt lở và hỗ trợ nhân dân. Đến trưa 16/9, trên địa bàn xã có 2 nhà dân bị sạt lở nhưng không xảy ra thiệt hại về người. Trên Quốc lộ 15C xuất hiện một điểm ngập nước và một điểm sạt lở đất; các tuyến đường liên thôn có 3 điểm ngập tại bản Cốc Mới, một điểm tại bản Bút và 2 điểm sạt lở đất, gây khó khăn cho việc đi lại.

Đến nay, Công an phường Nghi Sơn đã phối hợp di dời 11 hộ dân tại Tổ dân phố Nam Sơn, nơi có nguy cơ sạt lở cao, đến vị trí an toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an còn huy động xe cẩu tự hành đưa những xe máy bị ngập ra khỏi khu vực nước sâu, hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản.

Công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ứng trực 100% quân số, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi cần thiết.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ 7h ngày 13/9 đến 13h ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 đến 400mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Tĩnh Gia 459mm, Nga Sơn 435mm, Cụ Thôn 442mm, Lèn 433mm. Dự báo từ chiều 16/9 đến sáng 17/9, trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường vào 7 khu dân cư với 613 hộ, 2.439 nhân khẩu. Toàn tỉnh có 10 vị trí sạt lở gây tắc đường, trong đó có 6 vị trí trên quốc lộ và 4 vị trí trên tỉnh lộ. Ngoài ra, 18 vị trí bị sạt lở, hư hỏng; tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập đến thời điểm báo cáo là 1.080ha, gồm 522,6ha lúa, 193,4ha rau màu và 364ha mía. Mưa lũ cũng làm đổ, gãy 4 cột điện hạ thế.

Từ những tuyến đường ngập sâu, những khu dân cư bị chia cắt đến các điểm có nguy cơ sạt lở, cán bộ, chiến sĩ Công an đang có mặt tại cơ sở, chủ động nắm tình hình, cảnh báo nguy hiểm, hỗ trợ di dời người và tài sản, góp phần cùng chính quyền và nhân dân ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.