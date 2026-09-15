Gần 4.200 tác phẩm ảnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Hội đồng giám khảo xem xét các tác phẩm dự thi ở vòng chấm chọn.

Ngày 15/9, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức vòng chấm chọn tác phẩm trưng bày triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” lần thứ XVIII, năm 2026.

Sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi tiếp nhận gần 4.200 tác phẩm của 452 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các tác phẩm ghi lại hình ảnh phụ nữ trong lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội. Nhiều khuôn hình tập trung vào những khoảnh khắc đời thường như người mẹ chăm sóc gia đình, nữ công nhân làm việc tại nhà máy, phụ nữ ở khu vực nông thôn phát triển sinh kế hoặc những nữ cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, các tác phẩm còn phản ánh nghị lực, sự chủ động và khả năng thích ứng của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Mỗi khuôn hình mang một câu chuyện riêng, giúp công chúng nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò của phụ nữ trong gia đình cũng như quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà văn hoá Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cho biết, tại vòng chấm chọn, Hội đồng giám khảo đặc biệt quan tâm đến những tác phẩm có cách tiếp cận mới, khoảnh khắc tự nhiên và thông điệp rõ ràng. Ban tổ chức mong muốn các tác phẩm được lựa chọn không chỉ bảo đảm yêu cầu nghệ thuật mà còn có khả năng kể chuyện, gợi suy nghĩ và tạo sự đồng cảm. Việc tổ chức triển lãm cũng giúp đưa tác phẩm đến gần công chúng, đồng thời khuyến khích các tác giả tiếp tục khai thác đề tài phụ nữ bằng những góc nhìn chân thực, nhân văn.

Trước đó, từ ngày 21 đến 23/8, Ban tổ chức đã tiến hành vòng sơ khảo, xem xét gần 4.200 tác phẩm và lựa chọn 105 tác phẩm vào vòng chấm chọn trưng bày, xét giải.

Tác phẩm dự thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống”.

Tại vòng này, Hội đồng giám khảo tiếp tục đánh giá từng tác phẩm dựa trên nội dung, ý tưởng, bố cục, ánh sáng, khoảnh khắc và giá trị thông điệp. Từ 105 tác phẩm, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 19/10. Ngoài tiền thưởng và giấy khen, các tác giả đoạt giải nhất, nhì và ba sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng huy chương vàng, bạc và đồng. Những tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận các sáng tác mới về phụ nữ Việt Nam.