Gần 4.000 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện của Sonadezi

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, HOSE: SNZ) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III/2026 đạt 1.501 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, sau khi doanh thu nửa đầu năm giảm 25,7%.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt 525 tỷ đồng, gần như đi ngang do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu. Sau khi trừ các chi phí, Sonadezi báo lãi sau thuế 363 tỷ đồng, giảm 3% so với quý III/2025. Đáng chú ý, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 23% còn 183 tỷ đồng.

Xét theo từng lĩnh vực, khu công nghiệp là mảng chịu áp lực lớn khi doanh thu giảm 24%, xuống 237 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 38% còn 127 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của mảng này cũng thu hẹp từ 66% xuống 53,7%.

Doanh thu chưa thực hiện của Sonadezi tăng gần 48% lên 3.903 tỷ đồng (Ảnh: SNZ).

Ở chiều ngược lại, hoạt động thu gom và xử lý rác ghi nhận kết quả tích cực hơn, với doanh thu tăng 30% lên 290 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng, gấp khoảng 2,7 lần cùng kỳ. Mảng cảng vươn lên dẫn đầu về đóng góp lợi nhuận gộp, đạt 162 tỷ đồng, tăng 8,4% thay cho mảng khu công nghiệp.

Doanh thu tài chính tăng 61% lên 54,6 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi. Dù vậy, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng, lần lượt lên 30 tỷ đồng và 125 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 63 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng, góp phần khiến lợi nhuận sau thuế trong quý giảm nhẹ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sonadezi đạt 4.252 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.091 tỷ đồng, giảm 35%; trong đó, phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ còn 608 tỷ đồng, giảm 40%.

Theo kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.336 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Sonadezi đã thực hiện khoảng 82% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Một yếu tố cần lưu ý khi đánh giá kết quả kinh doanh năm nay là thay đổi trong cách ghi nhận doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp. Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC áp dụng từ năm 2026, doanh thu cho thuê đất thu tiền trước cho nhiều kỳ được phân bổ theo thời hạn thuê, thay vì có thể ghi nhận một lần như trước đây.

Trên bảng cân đối kế toán, doanh thu chưa thực hiện của Sonadezi đến cuối tháng 9/2026 đạt 3.902 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm - khoản mục này phản ánh phần doanh thu đã thu nhưng chưa được ghi nhận vào kết quả kinh doanh.

Dù lợi nhuận giảm, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của Sonadezi vẫn đạt 2.257 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần lợi nhuận sau thuế, nhờ khoản tiền thuê đất thu trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sonadezi đạt gần 23.994 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm 5.645 tỷ đồng, tương đương 24% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 2.309 tỷ đồng.

Riêng dự án Khu công nghiệp, Khu đô thị Châu Đức ghi nhận tổng giá trị hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang khoảng 5.297 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 11.402 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 12.592 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn khoảng 4.018 tỷ đồng.

Với lượng tiền và tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn cộng lại khoảng 4.814 tỷ đồng, Sonadezi đang có số dư tiền ròng dương khoảng 795 tỷ đồng.

Mới đây, Sonadezi đã chốt chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 14,4%, tương đương khoảng 542 tỷ đồng, thanh toán từ ngày 21/10. Trong đó, khoảng 539,6 tỷ đồng thuộc về UBND thành phố Đồng Nai, cổ đông nắm 99,54% vốn. Đây cũng là lý do doanh nghiệp vừa được xác định không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, trong khi đại diện vốn nhà nước đề xuất giữ nguyên tỉ lệ sở hữu này đến hết năm 2030.