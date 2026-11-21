Sáng 21/11, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì thực hiện cùng các đơn vị liên quan.

Các đại biểu Trung ương, đại biểu thành phố Hà Nội tiến hành nghi lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Viết Thành.

Tái hiện hành trình văn hóa từ cội nguồn đến Thủ đô hội nhập

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, trong đó lễ khai mạc kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm là điểm nhấn mở đầu.

Trước giờ khai mạc, nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ được tổ chức trang trọng tại khu vực tượng đài. Tiếp đó, đại cảnh “Trống hội Thăng Long” mở màn chương trình với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì. Những thanh âm trống hội cùng sắc màu trang phục truyền thống tạo không khí rộn ràng giữa không gian di sản hồ Hoàn Kiếm.

Tâm điểm của ngày hội là màn diễu hành quy mô lớn quanh hồ Hoàn Kiếm và các khu vực phụ cận, với khoảng 3.500 - 4.000 người tham gia. Không đơn thuần là một hoạt động biểu diễn đường phố, chương trình được dàn dựng theo ba chương chủ đề, tái hiện hành trình văn hóa của dân tộc và vùng đất Thăng Long - Hà Nội qua chiều dài lịch sử, từ những biểu tượng tâm linh, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Thủ đô năng động, sáng tạo và hội nhập.

Các đại biểu tham dự khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Thành Thái.

Mở đầu hành trình là chương I “Từ thuở Thăng Long: Những biểu tượng tâm linh và chiều sâu lịch sử”. Các khối diễu hành gợi nhắc huyền sử Con Rồng cháu Tiên, những tín ngưỡng dân gian đã ăn sâu trong đời sống tinh thần người Việt như thờ Tản Viên Sơn Thánh, thờ Chử Đồng Tử, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ; đồng thời giới thiệu hình tượng Thánh Gióng và hội Gióng.

Thông qua đội hình, trang phục, đạo cụ và các hình thức trình diễn trực quan, những câu chuyện lịch sử, huyền tích và tín ngưỡng được tái hiện sinh động giữa không gian công cộng. Đây cũng là cách để các giá trị di sản vốn gắn với đình, đền, lễ hội và cộng đồng làng xã được giới thiệu rộng rãi hơn tới người dân, du khách, nhất là thế hệ trẻ.

Tiếp nối là chương II “Hà thành phồn hoa: Truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian và bàn tay người thợ”. Hình tượng “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ” gợi nhớ truyền thống khoa bảng, tinh thần hiếu học và trọng nhân tài của vùng đất Thăng Long. Những loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối nước, hát xẩm, múa đèn... cũng được giới thiệu, góp phần khắc họa đời sống văn hóa phong phú của người Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Nếu chương đầu đưa công chúng trở về với chiều sâu lịch sử, chương thứ hai làm nổi bật sức sống của văn hóa trong cộng đồng thì chương III “Thủ đô hội nhập: Sắc màu sáng tạo và sự tiếp nối của thế hệ trẻ” mở ra diện mạo Hà Nội đương đại.

Những hình ảnh đặc trưng của các làng nghề, vùng sản xuất truyền thống như lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, hoa Tây Tựu, đào Nhật Tân được đưa vào các khối trình diễn. Qua đó, những sản phẩm thủ công, chất liệu văn hóa và nét đẹp lao động của người dân các vùng quê Hà Nội không chỉ được giới thiệu như những giá trị truyền thống mà còn cho thấy tiềm năng trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc.

Ở phần “Rực rỡ khát vọng - Vươn tầm thế giới”, chương trình kết nối âm nhạc biểu diễn trực tiếp với Carnaval trang phục quốc tế, có khoảng 150 diễn viên tham gia. Đại cảnh kết thúc huy động 200 học sinh lớp 6 cùng các lực lượng biểu diễn trên nền một ca khúc về Hà Nội được phối mới. Sự xuất hiện của thế hệ trẻ trong chương trình mang thông điệp về sự tiếp nối, trao truyền các giá trị văn hóa và khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại, sáng tạo, hội nhập.

Các đoàn diễu hành tại Lễ khai mạc.

Đưa di sản ra không gian công cộng, tăng cơ hội thụ hưởng văn hóa

Không dừng lại ở màn diễu hành, chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội còn mở rộng không gian thưởng thức, trải nghiệm văn hóa tới nhiều địa điểm quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau lễ khai mạc, các đoàn nghệ nhân tiếp tục biểu diễn, giao lưu với công chúng tại những sân khấu phụ, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận trực tiếp các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, công chúng được thưởng thức các loại hình nghệ thuật như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn cùng những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục giới thiệu nhiều di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long.

Trong khi đó, khu vực ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay dành không gian cho âm nhạc đương đại, các ban nhạc trẻ, câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy. Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hình thức biểu diễn hiện đại tạo nên không gian văn hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều nhóm công chúng.

Các nhà hát của thành phố cũng tham gia chương trình với nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách. Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội tổ chức biểu diễn tại các sân khấu ngoài trời; Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội dự kiến có các suất diễn phục vụ công chúng. Nhà hát Kịch Hà Nội giới thiệu những trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh. Nhà hát Múa rối Thăng Long tăng tần suất biểu diễn múa rối nước, hướng tới phục vụ đông đảo khán giả, trong đó có các gia đình và trẻ em.

Việc bố trí nhiều điểm biểu diễn trong cùng một không gian đi bộ giúp hoạt động văn hóa không bị giới hạn trong khuôn khổ sân khấu chính. Người dân có thể vừa tham quan, dạo bộ, vừa thưởng thức các loại hình nghệ thuật, giao lưu với nghệ nhân và tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hóa Thủ đô.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của các xã, phường, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật và cộng đồng dân cư. Mỗi địa phương mang đến một sắc thái văn hóa riêng, từ tín ngưỡng, lễ hội đến nghệ thuật dân gian, nghề truyền thống và sản phẩm thủ công. Sự tham gia trực tiếp của cộng đồng không chỉ tạo nên quy mô cho sự kiện mà còn thể hiện vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, thực hành và trao truyền di sản.

Theo định hướng của thành phố, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng, đồng thời là ngày hội cộng đồng nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Tạo động lực phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh văn hóa là cội nguồn, sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Thành Thái.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản truyền thống và những thành tựu sáng tạo mà cần thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, nơi mỗi người được tham gia trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đối với Hà Nội, việc tổ chức ngày hội còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến trong bảo tồn và phát huy kho tàng di sản phong phú. Từ những di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian đến làng nghề, ẩm thực và nếp sống đô thị, mỗi giá trị đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội, đồng thời là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Việc đưa các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản ra không gian công cộng như hồ Hoàn Kiếm cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng. Di sản không chỉ được bảo tồn trong hồ sơ, tư liệu hay các thiết chế văn hóa mà cần được thực hành, trao truyền và hiện diện thường xuyên trong đời sống. Khi người dân được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và hiểu hơn về giá trị di sản, ý thức gìn giữ cũng có điều kiện được bồi đắp bền vững.

Từ không gian hồ Hoàn Kiếm, những câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật và nghề truyền thống được kể lại bằng nhiều hình thức sinh động. Đó cũng là thông điệp mà Hà Nội hướng tới: gìn giữ những giá trị đã làm nên chiều sâu văn hiến, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo để văn hóa tiếp tục hiện diện, lan tỏa và trở thành động lực trong quá trình xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.