Gần 4.000 lao động Hà Tĩnh trở về quê làm việc

Khu kinh tế Vũng Áng là nơi có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động lớn.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có gần 4.000 lao động Hà Tĩnh từ ngoại tỉnh, nước ngoài trở về làm việc. Trong đó, 2.936 người được ghi nhận qua khảo sát tại 122 doanh nghiệp có số lượng tuyển dụng lớn; số còn lại được kết nối thông qua các phiên giao dịch việc làm, mạng xã hội và tuyển dụng trực tiếp của doanh nghiệp.

Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng, ngành nghề đa dạng và nhiều cơ hội việc làm ngay tại Hà Tĩnh. Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tháng 11/2026, toàn tỉnh có 141 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu 10.850 lao động.

Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai đang có nhu cầu tuyển dụng 2.600 lao động trong tháng 11/2026.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng với 6.372 lao động, chiếm khoảng 58,7% tổng nhu cầu. Một số địa bàn khác cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Phường Nam Hồng Lĩnh 806 lao động, xã Đức Thọ 581, xã Tiên Điền 503, phường Hoành Sơn 427.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn gồm: Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Nhà máy Sản xuất ô tô điện Vinfast Hà Tĩnh) với 2.600 lao động; Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons 2.300 lao động; Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha 600 lao động...

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh và Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân (Công ty CP May thể thao Nghi Xuân) mỗi đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 500 lao động.

Mức lương ở nhiều vị trí dao động từ 8-25 triệu đồng/tháng, một số vị trí đặc thù có mức thu nhập cao hơn.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các lĩnh vực may mặc, xây dựng, giao thông vận tải, điện, điện tử, cơ khí và công nghiệp chế biến, chế tạo. Đặc biệt, các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp đang mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Lao động đến tham gia tuyển dụng tại hội chợ việc làm cho lao động từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh theo chương trình IM Japan về nước.

Trở về quê làm việc, người lao động không chỉ có thêm cơ hội lựa chọn công việc phù hợp mà còn thuận lợi trong chăm sóc gia đình, giảm chi phí thuê nhà, đi lại và sinh hoạt. Việc làm gần nhà cũng giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống, có điều kiện gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và quê hương.

Ông Đinh Hữu Công - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: "Sự trở về của người lao động là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường lao động trong tỉnh. Hà Tĩnh đang có thêm nhiều dự án, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo ra cơ hội việc làm đa dạng. Ngành nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, cung cấp thông tin tuyển dụng để người lao động dễ dàng tiếp cận những vị trí phù hợp".

Theo Sở Nội vụ, thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục khảo sát, cập nhật nhu cầu tuyển dụng tại doanh nghiệp, nhất là các dự án lớn ở Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp; đồng thời tăng cường tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động, đưa thông tin tuyển dụng đến các địa phương, giúp người lao động có nhu cầu trở về quê thuận lợi tìm kiếm việc làm.

Việc ngày càng nhiều lao động lựa chọn trở về quê không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống và gắn kết người lao động với quê hương.