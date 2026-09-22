Gần 4.000 hộp thuốc nước ngoài nghi nhập lậu bị phát hiện trên khâu lưu thông

Lực lượng chức năng khám xe đang vận chuyển lô hàng thuốc nghi nhập lậu

Đội QLTT số 10, Chi cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh An Giang và Công an phường Châu Đốc (Công an tỉnh An Giang) vừa tiến hành khám phương tiện vận tải hành khách chạy tuyến Nhơn Hội - Châu Đốc - TP. Hồ Chí Minh, đang dừng tại khu vực số 249 đường Hoàng Diệu, tổ 14, khóm Châu Long 4, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 3.998 hộp thuốc dạng viên nén có nguồn gốc nước ngoài các nhãn hiệu Janumet 50mg/1000mg; Galvus Met 50mg/1000mg; Nexium 40mg; Alpha Ketoanalogues of Essential Amino Acids Tablets (Ketosteril); COVERAM 10mg/5mg.

Tại thời điểm kiểm tra, người có liên quan đến phương tiện và số hàng hóa trên chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số thuốc.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ ước khoảng 2,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Đội QLTT số 10 tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.