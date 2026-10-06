Gần 4.000 đoàn viên mới gia nhập Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Trong quý III/2026, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), với 26 CĐCS được thành lập mới và gần 4.000 đoàn viên được kết nạp. Đáng chú ý, 328 đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) ngành Xây dựng.

Gắn kết người lao động thông qua các hoạt động của công đoàn.

Đến nay, CĐXDVN đang quản lý, chỉ đạo 35 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 164 CĐCS trực thuộc và 725 CĐCS, với tổng số 126.651 đoàn viên trong hơn 131.000 cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ. Trong đó, đoàn viên nữ chiếm khoảng 28%.

Bám sát chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, các cấp công đoàn trong Ngành đã phối hợp với chuyên môn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ chăm lo đời sống, việc làm đến tổ chức các phong trào thi đua. Các phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" tiếp tục được đẩy mạnh, tạo động lực để đoàn viên, NLĐ nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành Xây dựng.

Trong bối cảnh ngành Xây dựng đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, CĐXDVN tiếp tục chú trọng bảo đảm quyền lợi và điều kiện làm việc cho NLĐ. Các cấp công đoàn được đôn đốc phát huy vai trò đại diện trong đối thoại, thương lượng tập thể, tập trung vào những vấn đề NLĐ quan tâm như tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động.

Cùng với đó, công đoàn các cấp chủ động tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027, lực lượng NLĐ ngành Xây dựng đang tập trung thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Song song với chăm lo đoàn viên, CĐXDVN tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong quý III, gần 500 cán bộ công đoàn đã được tham gia 3 lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho Chủ tịch công đoàn các cấp, qua đó bổ sung kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Những kết quả trên cho thấy tổ chức Công đoàn trong ngành Xây dựng đang tiếp tục được củng cố cả về quy mô đoàn viên, chất lượng cán bộ và hiệu quả đại diện, chăm lo NLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp và góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển của Ngành.