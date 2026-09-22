Gần 380 đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (báo cáo viên của hội nghị); gần 380 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, theo dõi công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tại các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công chức trực tiếp tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân và cải cách tư pháp tại cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương truyền đạt, trao đổi những quan điểm, chủ trương mới, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy xã, phường với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề chú ý trong tham mưu với cấp ủy xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Qua tập huấn, các đại biểu được nâng cao kiến thức, kỹ năng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa những nội dung đã được tập huấn tại hội nghị đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Cùng đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác này; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và các nguồn lực khác; tổ chức thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Đồng chí lưu ý các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.