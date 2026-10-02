Gần 37 tỷ đồng xây dựng kè khắc phục sạt lở bờ sông Vĩnh Định

Xây dựng kè chống sạt lở sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Bình.

Sông Vĩnh Định chảy qua các xã ở phía Nam tỉnh Quảng Trị gồm: Triệu Bình, Triệu Cơ, Vĩnh Định, Nam Hải Lăng. Lưu vực của sông Vĩnh Định thuộc vùng thấp trũng nên vào mùa mưa lũ, vùng này thường chịu cảnh ngập lụt. Trong số các xã có sông Vĩnh Định đi qua, xã Triệu Bình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sạt lở bờ sông. Tỉnh Quảng Trị đã giao xã Triệu Bình chủ trì phối hợp với hai xã: Vĩnh Định và Triệu Cơ, thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định (dự án), với tổng mức đầu tư 36,9 tỷ đồng.

Trước diễn biến sạt lở bờ sông Vĩnh Định đe dọa nhà cửa, đất sản xuất và các tuyến đường giao thông, xã Triệu Bình đang triển khai Chiến dịch “90 ngày đêm” (1/10-31/12/2026) nhằm huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.

Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Bình, có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Công trình gồm các hạng mục tuyến kè thôn Hiệp Hòa dài 850 m, tuyến kè thôn Triệu Đại dài 460,2 m và tuyến đường giao thông dài 268,03 m.

Chủ tịch UBND xã Triệu Bình Nguyễn Thành Vũ cho biết, địa phương hiện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện dự án để đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt. Xã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai Chiến dịch “90 ngày đêm”, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công liên tục, khoa học, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình; đồng thời, tăng cường kiểm tra hiện trường, thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Xây dựng kè chống sạt lở sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Bình.

Các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, xây dựng tiến độ cụ thể đối với từng hạng mục; tập trung thi công các phần việc trọng tâm, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2026.

Tình trạng sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Bình rất nghiêm trọng và diễn biến phức tạp nhiều năm qua; trong đó, có đoạn ăn sâu sát vào nhà dân và các công trình, đất sản xuất và đường giao thông. Tại thôn Hiệp Hòa, một số vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân khoảng 2-3 m. Nhiều diện tích đất sản xuất ven sông tiếp tục bị cuốn trôi, trong khi tuyến đường ĐH.47C - tuyến giao thông quan trọng trong khu vực, cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo bà Lê Thị Kiều, thôn Hiệp Hòa, xã Triệu Bình, tình trạng sạt lở bờ sông Vĩnh Định diễn ra trong nhiều năm, nhất là sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025. Nhiều cây cối ven bờ bị cuốn xuống sông, đất tiếp tục bị xói lở, khiến các hộ dân sống gần bờ luôn trong tâm trạng lo lắng, nhất là khi mùa mưa lũ đến. Vì vậy, khi dự án kè chống sạt lở được triển khai, người dân rất phấn khởi và mong công trình sớm hoàn thành.

Theo người dân địa phương, sau các đợt mưa lớn, mực nước sông Vĩnh Định dâng cao, dòng chảy mạnh làm xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới. Những hàng tre, chuối và cây xanh được người dân trồng ven bờ để giữ đất cũng bị bật gốc, cuốn xuống lòng sông, khiến khả năng chống xói lở tự nhiên suy giảm. Nhất là trong khoảng 2 năm qua, bờ sông tiếp tục bị sạt lở thêm gần 5 m, có đoạn đã tiến sát tường nhà người dân. Trước đây, nhiều hộ dân còn cách mép sông hàng chục mét, nhưng qua thời gian, dòng nước liên tục xói sâu khiến khoảng cách ngày càng thu hẹp.

Việc triển khai dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định, được kỳ vọng góp phần bảo vệ đất đai, nhà cửa, cơ sở hạ tầng và đất sản xuất; bảo đảm an toàn cho người dân khu vực ven sông, đồng thời từng bước ổn định đời sống, sinh kế của các hộ dân bị ảnh hưởng.