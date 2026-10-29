Gần 367 tỷ đồng được ủng hộ trong chương trình phát động 'Tháng cao điểm vì người nghèo' năm 2026

Công tác an sinh xã hội được hưởng ứng rộng rãi giai đoạn 2024 - 2026

Giai đoạn 2024 - 2026, công tác an sinh xã hội được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, liên tiếp gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sinh kế.

Trong bối cảnh đó, công tác an sinh xã hội đòi hỏi phải được triển khai nhanh, khẩn cấp, kịp thời, vừa bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trước mắt, vừa hỗ trợ người dân khôi phục và ổn định cuộc sống lâu dài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại lễ phát động.

Hưởng ứng lời kêu gọi và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động, MTTQ các cấp triển khai, truyền thống tương thân tương ái tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp kinh phí, hàng hóa, vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn. Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân đã tạo thêm nguồn lực quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu chăm lo nhân dân trong giai đoạn có nhiều biến động. Trong đó, nổi bật là công tác cứu trợ khẩn cấp, đến hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo Tết và tri ân người có công…

Trong đó, năm 2024, ngay sau bão Yagi, MTTQ các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại; năm 2025 tiếp nhận hơn 4.150 tỷ đồng từ hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17.000 tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả các trận thiên tai, bão lũ.

Đáng chú ý, năm 2025, "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai, sau hơn 45 ngày thực hiện, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã đóng góp hàng vạn ngày công, sửa chữa thần tốc 34.759 căn nhà bị hư hỏng, xây lại 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.

Trong vòng chưa đầy hai năm, chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn xã hội. Đã có gần 12.300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa được huy động, hơn 2,7 triệu ngày công được đóng góp, xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà.

Năm 2024, MTTQ các cấp đã vận động hơn 7.300 tỷ đồng, cùng với nguồn lực từ ngân sách nhà nước đã xây mới, sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, giúp hơn 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh và hơn 313.000 lượt học sinh, sinh viên tới trường. Hai dịp Tết Ất Tỵ và Bính Ngọ, gần 1,4 triệu suất quà nghĩa tình trị giá gần 1.000 tỷ đồng đã được trao tận tay các gia đình khó khăn.

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương đã vận động được hơn 470 tỷ đồng. Chương trình tri ân người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức mới đây đã huy động được gần 12.000 tỷ đồng để xây nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ…

Phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2026

Năm 2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo" với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”; mong muốn tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và kiều bào ở nước ngoài chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống.

.Ngay trong buổi phát động, đã có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ với số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Phát biểu tại chương trình phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trong giai đoạn 2024-2026, những lúc khó khăn, hoạn nạn, truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam được phát huy mạnh mẽ. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, sự đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước đã góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là đối với người nghèo và những người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây đồng thời là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước phát triển bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững. Đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai minh bạch các nguồn lực đóng góp, đảm bảo sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

“Nhân tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện khả năng của mình, cùng chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực hưởng ứng, đóng góp cho quỹ vì người nghèo các cấp và các chương trình an sinh xã hội do MTTQc Việt Nam vận động” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, mỗi hành động trợ giúp, dù là nhỏ nhất, mỗi căn nhà đại đoàn kết được dựng lên, mỗi suất học bổng được trao đi, mỗi sinh kế được trao tay, đều sẽ là những ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm tin giúp người nghèo tự tin vươn lên, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đại đoàn kết, lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định.