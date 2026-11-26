Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hải Quân

Sau hơn 11 tháng triển khai, Ban tổ chức hội thi nhận được 349 giải pháp tham gia ở 6 lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải (52 giải pháp); lĩnh vực y dược (14 giải pháp), lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng (22 giải pháp); lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường (52 giải pháp); lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (97 giải pháp); lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác (112 giải pháp).

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp. Ảnh: Hải Quân

Căn cứ các tiêu chí phân loại và thang điểm đánh giá chi tiết đối với từng tiêu chí, bao gồm: tính mới; tính sáng tạo; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, hiệu quả xã hội và khả năng áp dụng đề tài của giải pháp dự thi, hội đồng giám khảo của hội thi tiến hành chấm điểm với từng đề tài, từng sản phẩm. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 46 giải (3 giải nhất, 7 giải nhì, 8 giải ba và 28 giải khuyến khích) cho các cá nhân, đơn vị có kết quả cao nhất.

Đại diện hội đồng giám khảo ở các lĩnh vực chia sẻ tại cuộc họp. Ảnh: Hải Quân

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai chia sẻ về công tác thông tin, tuyên truyền và lan tỏa hội thi. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng chia sẻ: Hội thi năm nay là hội thi sáng tạo kỹ thuật lần đầu tiên được thành phố tổ chức sau sáp nhập. Hội thi góp phần khích lệ được phong trào lao động sáng tạo, tích cực nghiên cứu, ứng dụng đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời sống trong nhân dân; cũng như nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến nay, các hội đồng giám khảo ở từng lĩnh vực đã hoàn thành việc đánh giá các giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức rà soát, thông qua kết quả chấm thi, danh sách khen thưởng và cơ cấu các giải pháp đoạt giải tại hội thi. Lễ tổng kết và trao giải hội thi dự kiến diễn ra trong tháng 12-2026.