Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải và bà Trần Thị Bích Vân - Phó Trưởng phòng Tổng Giám đốc, Công ty Acecook Việt Nam, trao hỗ trợ bảo trợ dài hạn cho trẻ em là con ngư dân. (Ảnh: NFVC)

Ngày 29/11, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam (Acecook Việt Nam) tổ chức chương trình trao học bổng, bảo trợ dài hạn và tặng quà cho trẻ em hưởng lợi từ Dự án “Gói mì hạnh phúc” và Dự án “Thả lưới ước mơ” tại hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đây là 2 dự án do Acecook Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác tổ chức trao học bổng, bảo trợ dài hạn cho trẻ em là con ngư dân trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng kinh phí 337 triệu đồng.

Đại tá Bùi Việt Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Đinh Tiến Hải trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NFVC)

Theo đó, tại tỉnh Khánh Hòa, có 18 trẻ em là con ngư dân được nhận bảo trợ dài hạn từ Dự án “Thả lưới ước mơ”, mỗi em được nhận 6 triệu đồng tiền mặt; 30 trẻ được nhận học bổng trị giá 1,5 triệu đồng mỗi em và 671 trẻ em tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và Trung tâm Công tác xã hội được hỗ trợ mì, rau, trứng. Tại tỉnh Đắk Lắk, có 10 trẻ em con ngư dân được nhận bảo trợ dài hạn với 6 triệu đồng mỗi em một năm.

Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn giúp các em được thưởng thức những bữa ăn ngon, an toàn an tâm từ các sản phẩm của công ty, tiếp thêm niềm tin và động lực học tập từ những suất học bổng, bảo trợ dài hạn giúp các em có điều kiện trang trải cuộc sống để tiếp tục phấn đấu con đường học tập của mình; đồng thời, giúp công tác vận động người dân cho trẻ em đến trường của các thầy cô vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo được hiệu quả hơn, góp phần làm giảm tỷ lệ bỏ học.

Ông Phạm Trần Lê, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên và bà Nguyễn Đình Hồng Loan - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ bảo trợ dài hạn cho trẻ em con ngư dân. (Ảnh: NFVC)

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải cho biết, Công ty Acecook Việt Nam đã đồng hành cùng đơn vị suốt 7 năm qua, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng, giúp đỡ hàng chục nghìn lượt trẻ em trên cả nước. Tin tưởng sự đồng hành của doanh nghiệp trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em, qua đó động viên, khích lệ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ông Đinh Tiến Hải mong muốn doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, để mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập, phát triển và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Dự án “Gói mì hạnh phúc” được Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam từ năm 2019 nhằm hỗ trợ phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2012-2020 và giai đoạn 2021-2030.

Dự án hỗ trợ trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, người dân tộc thiểu số, khu vực miền núi hiện học tập tại các điểm trường/trường, khu nhà ở nội trú, lớp học bán trú (dành cho học sinh mẫu giáo) hoặc trung tâm/cơ sở giáo dục đặc biệt cho trẻ em tự kỷ, trung tâm bảo trợ xã hội/cơ sở nuôi dưỡng trẻ em lâu dài tại các tỉnh/thành phố; hỗ trợ học tập để các em đủ điều kiện đến trường bằng việc trao hỗ trợ học bổng và bộ dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên đạt thành tích học tập tốt.

Đồng thời, hưởng ứng chương trình “Hải quân đỡ đầu con ngư dân” của Hải quân Việt Nam, năm 2024, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp xây dựng và triển khai Dự án “Thả lưới ước mơ” - hỗ trợ cho trẻ em con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại 18 tỉnh, thành phố ven biển.

Dự án nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.

Đối tượng nhận hỗ trợ là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo/gia đình chính sách, trẻ em vùng hải đảo, trẻ em có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.