Gần 34 triệu lượt xe qua cao tốc đầu tư công, thu gần 3.168 tỷ đồng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về việc tổng kết việc thi hành Nghị định số 130/2024/NĐ-CP quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến được đầu tư bằng vốn ngân sách.

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam do nhà nước đầu tư đã thực hiện thu phí.

Từ ngày 2/3/2026, Cục Đường bộ đã tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Việc thu phí được triển khai theo từng nhóm tuyến, gắn với tiến độ hoàn thành hạ tầng và các điều kiện tổ chức thu phí.

Các đoạn tuyến được đưa vào khai thác thu phí trong những đợt khác nhau, từ nhóm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây đến các dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Nha Trang.

Tính đến hết ngày 12/10/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tại 15/18 dự án thành phần, với tổng lưu lượng gần 34 triệu lượt phương tiện. Số tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc đã thu, nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 3.168 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn phát sinh vướng mắc trong tổ chức thu phí, vận hành và kết nối với hệ thống điều hành, trung tâm dữ liệu thanh toán. Những bất cập này cần được rà soát, xử lý để bảo đảm hoạt động thu phí đồng bộ, thông suốt.

Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai thực tế cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế pháp lý, nhất là trong bối cảnh từ ngày 1/1/2026, toàn bộ số phí do cơ quan hành chính nhà nước thu phải nộp ngân sách Nhà nước còn chi phí tổ chức thu được bố trí từ ngân sách.

Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2024/NĐ-CP nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa pháp luật về đường bộ, ngân sách nhà nước, phí và lệ phí.

Đồng thời nâng cao tính khả thi, công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý thu phí cao tốc đầu tư công.