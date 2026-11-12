Gần 320 khách hàng lắp đặt công trình điện mặt trời mái nhà

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển ĐMTMN, cũng như Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và phát triển ĐMTMN của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển số khách hàng thực hiện đầu tư ĐMTMN theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực.

Nhân viên điện lực Hữu Lũng hỗ trợ kiểm tra hệ thống ĐMTMN của Công ty Cổ phần Sản xuất gỗ Thành An (xã Tuấn Sơn)

Theo đó, trong hơn 10 tháng đầu năm 2026, các phòng chuyên môn, các đơn vị điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Lạng Sơn phụ trách địa bàn các xã, phường của tỉnh tăng cường vận động, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối để các khách hàng lắp đặt các công trình ĐMTMN.

Được biết, tính đến 12/11/2026, trên địa bàn tỉnh đã có 496 công trình ĐMTMN của khách hàng đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng, tổng công suất là 11,25 MW.

Số lượng khách hàng lắp đặt công trình ĐMTMN ngày một nhiều đã và đang góp phần khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch, giảm chi phí sử dụng điện cho khách hàng sử điện, đồng thời giúp đảm bảo mục tiêu tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.