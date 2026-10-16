Gần 31.000 xe Toyota bị triệu hồi tại Mỹ

Toyota đã phát lệnh triệu hồi khoảng 31.000 chiếc RAV4 Plug-in Hybrid đời 2026 tại Mỹ do lỗi phần mềm trong bộ điều khiển điện tử của motor điện. Sự cố có thể khiến xe mất khả năng truyền động khi đang di chuyển, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Toyota phát lệnh triệu hồi 30.978 chiếc RAV4 PHEV tại Mỹ do lỗi phần mềm có thể khiến xe mất công suất hoặc tắt hoàn toàn hệ thống hybrid khi đang vận hành.

Nguyên nhân nằm ở lỗi giao tiếp bên trong bộ điều khiển điện tử motor điện của Toyota RAV4. Nếu quá trình khởi tạo hệ thống khi khởi động xe không diễn ra chính xác, chế độ điều khiển motor điện ở tốc độ cao có thể không khả dụng khi cần thiết.

Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào motor gặp lỗi. Nếu motor điện phía sau ngừng hoạt động, xe sẽ chuyển sang chế độ an toàn, vô hiệu hóa hệ dẫn động cầu sau và chỉ sử dụng sức kéo từ bánh trước. Trong trường hợp motor điện phía trước gặp sự cố khi xe đang chạy ở tốc độ cao, toàn bộ hệ thống plug-in hybrid (PHEV) có thể bị vô hiệu hóa.

Nguyên nhân nằm ở lỗi giao tiếp bên trong bộ điều khiển điện tử motor điện. Nếu quá trình khởi tạo hệ thống khi khởi động xe không diễn ra chính xác, chế độ điều khiển motor điện ở tốc độ cao có thể không khả dụng khi cần thiết.

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên đường thực tế xác nhận lỗi phần mềm có thể khiến xe mất hoàn toàn khả năng truyền động, thay vì chỉ giảm công suất. Toyota cho biết số lượng báo cáo sự cố và yêu cầu bảo hành liên quan tại Mỹ hiện còn hạn chế. Đến nay, hãng chưa ghi nhận vụ tai nạn hay thương tích nào được xác nhận liên quan đến lỗi này.

Giải pháp khắc phục là cập nhật lại phần mềm bộ điều khiển motor điện tại đại lý. Việc sửa chữa được thực hiện miễn phí cho chủ xe, bất kể tình trạng bảo hành. Toyota dự kiến gửi thông báo đến những khách hàng có xe thuộc diện triệu hồi trước đầu tháng 12/2026.

Toyota cho biết số lượng báo cáo sự cố và yêu cầu bảo hành liên quan tại Mỹ hiện còn hạn chế. Đến nay, hãng chưa ghi nhận vụ tai nạn hay thương tích nào được xác nhận liên quan đến lỗi này.

Đây không phải lần đầu Toyota đối mặt với vấn đề mất công suất trên các mẫu xe điện hóa. Đầu năm nay, hãng cũng đưa ra cảnh báo triệu hồi khoảng 9.000 chiếc C-HR đời 2026 do lỗi có thể khiến hệ thống hybrid đột ngột mất công suất. Ngoài ra, Toyota đang xử lý một lỗi riêng trên khoảng 140.000 chiếc Camry có thể khiến đồng hồ tốc độ không hiển thị.