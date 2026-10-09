Gần 300 xạ thủ tranh tài Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026

Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 15-10, quy tụ gần 300 xạ thủ đến từ 12 đơn vị, tranh tài ở 33 bộ huy chương.

Các đoàn vận động viên tham dự Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026. Ảnh: NAM SƯƠNG

Các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026 sẽ được Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thưởng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, gồm: 1 triệu đồng cho huy chương vàng, 500.000 đồng cho huy chương bạc, 300.000 đồng cho huy chương đồng và 1 triệu đồng cho kỷ lục quốc gia.

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình (bên trái) trao bảng danh vị tặng nhà tài trợ Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026. Ảnh: NAM SƯƠNG

Nhân dịp này, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trao thưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự ASIAD 20. Theo đó, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy nhận thưởng 50 triệu đồng kèm giấy khen vì có thành tích giành huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ ASIAD 20. Ngoài ra, chuyên gia và ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận thưởng 10 triệu đồng. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam hỗ trợ đội tuyển bắn súng Việt Nam 100 triệu đồng dự Á vận hội.

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tặng thưởng ban huấn luyện, chuyên gia đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự ASIAD 20. Ảnh: NAM SƯƠNG

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trao thưởng các xạ thủ giành huy chương đồng ASIAD 20. Ảnh: NAM SƯƠNG

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cho biết, ASIAD 20 đã khép lại, nhưng hành trình vươn xa của bắn súng Việt Nam vẫn đang tiếp diễn với những mục tiêu lớn hơn; đặc biệt là hướng tới các giải thi đấu vòng loại Olympic 2028 và các giải đấu quốc tế. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban huấn luyện, chuyên gia của đội tuyển bắn súng Việt Nam để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo khắc phục những điểm còn tồn tại, những mặt còn yếu, cải thiện điều kiện tập luyện, trang thiết bị, cơ sở vật chất, tạo nền tảng tốt nhất để các xạ thủ yên tâm cống hiến tài năng.

Trao thưởng các xạ thủ xuất sắc nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026. Ảnh: NAM SƯƠNG