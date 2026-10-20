Gần 300 tỷ đồng đầu tư tuyến đường phát triển vùng ngã ba biên giới Quảng Ngãi

Theo đó, dự án sẽ đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm phía Đông xã Bờ Y với tổng chiều dài khoảng 6.759m, gồm 6 đoạn tuyến và 9 phân đoạn.

Đồng thời, xây mới một cầu bê tông cốt thép dự ứng lực cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, công trình bảo đảm an toàn giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cần thiết.

Dự án được triển khai tại khu vực giáp ngã ba biên giới, thuộc xã Bờ Y.

Cụ thể, quy mô mặt cắt ngang các đoạn tuyến, các thông số kỹ thuật chủ yếu và giải pháp thiết kế thực hiện theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở đã được thẩm định, bảo đảm phù hợp quy hoạch, chủ trương đầu tư và quy định. Trong đó, ưu tiên tận dụng kết cấu hạ tầng hiện có phù hợp, lựa chọn giải pháp thiết kế và thi công hợp lý, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm chi phí và hiệu quả đầu tư.

Dự án thuộc nhóm B, công trình đường bộ cấp III, có tổng mức đầu tư hơn 296 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 240 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định đầu tư, UBND xã Bờ Y làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y quản lý dự án.

Xã Bờ Y sở hữu vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng. (Ảnh: Lê Danh).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án được đầu tư với mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm phía Đông xã Bờ Y theo quy hoạch được phê duyệt.

Đồng thời, nâng cao năng lực kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND xã Bờ Y lựa chọn giải pháp thiết kế, thi công tối ưu, tận dụng hạ tầng hiện có; kiểm soát chặt khối lượng, định mức, đơn giá, giá vật liệu và các chi phí liên quan. Đồng thời, áp dụng đúng quy định, cơ chế khai thác vật liệu xây dựng tại địa phương để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư; không để xảy ra sai sót, thất thoát, lãng phí ngân sách.

Dự án phải được triển khai đúng quy định về đầu tư công, xây dựng, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình. UBND xã Bờ Y chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các sai phạm thuộc phạm vi quản lý.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế và quản lý chi phí đầu tư; hướng dẫn áp dụng các cơ chế, chính sách nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả dự án. Đồng thời, kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục hoặc kiến nghị xử lý sai phạm, chịu trách nhiệm nếu thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Xã Bờ Y được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính cấp xã trước đây của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, gồm: Thị trấn Plei Kần, xã Đăk Xú và xã Pờ Y. Xã có diện tích tự nhiên gần 24.300ha, dân số hơn 35.000 người. Địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh của tỉnh và nằm ở vị trí đặc biệt ở ngã ba Đông Dương, vừa có đường biên giới với Lào (23,62km) và có đường biên giới với Campuchia (8,022km). Có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (kết nối với Lào) và Khu kinh tế cửa Khẩu Quốc tế Bờ Y. Xã có 3 tuyến quốc lộ đi qua, gồm quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) kết nối Bắc - Nam, quốc lộ 14C kết nối với các tỉnh Tây Nguyên ở phía Tây và quốc lộ 40 kết nối với Lào.