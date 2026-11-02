Gần 300 trại sinh tham gia Trại rèn luyện tiếng Anh - Dong Nai English Adventure Camp 2026

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Phan Thế Công trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành với chương trình. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện và trải nghiệm tiếng Anh; khơi dậy niềm yêu thích ngoại ngữ, nâng cao sự tự tin và khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp cho học sinh tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Đồng thời, giúp học sinh phát triển kỹ năng nghe, nói, phản xạ ngôn ngữ, làm việc nhóm, giải quyết tình huống và tư duy sáng tạo, từng bước hình thành năng lực hội nhập quốc tế và chủ động sử dụng ngoại ngữ trong học tập, đời sống…

Tham dự Trại rèn luyện tiếng Anh - Dong Nai English Adventure Camp 2026, có gần 300 trại sinh tham dự ở 3 bảng: Bảng A - khối tiểu học, bảng B - khối THCS và bảng C - khối THPT.

Các trại sinh tham gia bảng A và bảng B đã trải qua 5 trạm, gồm: trạm 1 - English Icebreakers (Khởi động và kết nối); trạm 2 - Communication Challenge (Thử thách giao tiếp); trạm 3 - English in Real Life (Tiếng Anh trong đời sống); trạm 4 - Creative English (Tiếng Anh sáng tạo) và trạm 5 - Global Citizen Challenge (Công dân hội nhập). Thông qua thử thách ở các trạm, trại sinh đã thể hiện được các kỹ năng tiếng Anh, xử lý tình huống; kiến thức văn hóa, xã hội… Từ đó giúp các trại sinh hình thành tư duy và kỹ năng của công dân trong môi trường hội nhập quốc tế.

Các trại sinh tham gia hoạt động của trại. Ảnh: ĐVCC

Đối với các trại sinh ở bảng C đã trải qua phần thi English Warm-up (Khởi động toàn sân) trả lời câu hỏi nhanh liên quan đến các kiến thức văn hóa, xã hội bằng tiếng Anh. Từ kết quả phần thi này, Ban tổ chức lựa chọn 25 thí sinh xuất sắc tiếp tục tham gia 3 phần thi tiếp theo, gồm: English Challenge (Đấu trường kiến thức), Speak Up (Phản xạ và giao tiếp) và Global Youth Challenge (Thử thách công dân toàn cầu). Nội dung thử thách kết hợp kiến thức tiếng Anh, giao tiếp, tư duy và khả năng trình bày ý tưởng về những vấn đề của đời sống hiện đại.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương, trao giải và giấy chứng nhận cho các thí sinh có thành tích tiêu biểu.