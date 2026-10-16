Gần 300 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện

Tham dự chương trình có gần 300 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân các xã: Nậm Tăm, Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp.

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Đây cũng là dịp để khơi dậy tinh thần nhân ái, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng chung tay mang đến sự sống và niềm hy vọng cho những người bệnh cần được truyền máu. Đồng thời, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ kịp thời công tác cấp cứu, khám và điều trị tại các cơ sở y tế; chương trình đặt mục tiêu tiếp nhận từ 200 đơn vị máu trở lên.

Các y, bác sĩ đo huyết áp cho các tình nguyện viên.

Các tình nguyện viên hiến máu.

Tình nguyện viên sau khi hiến máu nhận quà của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã Nậm Tăm, Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, đưa hoạt động hiến máu trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người dân. Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”. Chương trình không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ điều trị mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần nhân ái, trách nhiệm trong cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được trao đi là một nghĩa cử cao đẹp, tiếp thêm niềm tin, hy vọng và cơ hội sống cho những người bệnh.