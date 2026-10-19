Gần 300 tình nguyện viên 4 xã tham gia ngày hội hiến máu

Ngay từ sáng sớm, gần 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 4 địa phương đã có mặt để tình nguyện tham gia ngày hội hiến máu. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 233 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần xây dựng nguồn máu dự trữ an toàn, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.