Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

Ngày 25/10, thông tin từ UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), địa phương vừa phối hợp ra quân tổ chức trồng lại 1.000 cây xanh nhằm phục hồi lại rừng phòng hộ sau thời gian bị thiệt hại do bão số 5 và bão số 10 năm 2025.

Theo đó, đợt ra quân tham gia trồng cây xanh đợt này thu hút gần 300 người tham gia, gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an xã, Đồn Biên phòng Thiên Cầm cùng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và đại diện các thôn trên địa bàn.

Trong đợt ra quân, các lực lượng đã trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha. Với sự tham gia đồng bộ của các lực lượng, hoạt động không chỉ góp phần khôi phục diện tích rừng bị thiệt hại sau bão mà còn lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Khu vực núi Thiên Cầm có ý nghĩa quan trọng đối với cảnh quan tự nhiên của địa phương, gắn với hoạt động du lịch biển. Vì vậy, việc trồng và phục hồi rừng phòng hộ được kỳ vọng góp phần tăng độ che phủ, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Theo chính quyền địa phương, thời gian qua, xã Thiên Cầm đã tích cực huy động các lực lượng tham gia trồng lại rừng tại khu vực núi Thiên Cầm.

Đến nay, tổng diện tích trồng mới đạt 7,8ha với các loại cây như thông ba lá, lim và lát hoa, bảo đảm kế hoạch đề ra. Việc tiếp tục phủ xanh diện tích rừng phòng hộ sau thiên tai là một trong những giải pháp nhằm từng bước khắc phục những thiệt hại do bão gây ra.

Qua đó, địa phương hướng tới phục hồi hệ sinh thái, nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong bảo vệ rừng, góp phần xây dựng cảnh quan Thiên Cầm xanh và phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên.