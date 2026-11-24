Hội chợ thương mại quốc tế Cao Bằng - Bách Sắc năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Thục Phán, với chủ đề “Kết nối giao thương - Hợp tác phát triển”.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề; mở rộng cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế giữa Cao Bằng với thành phố Bách Sắc và các địa phương trong nước.

Theo Ban Tổ chức, tính đến nay, đã có 291 gian hàng đăng ký tham gia, vượt 11 gian so với kế hoạch 280 gian. Trong đó, khu gian hàng tỉnh Cao Bằng đăng ký 59/60 gian; khu OCOP các tỉnh, thành phố 62/50 gian; khu xúc tiến xuất nhập khẩu 10/10 gian; khu quốc tế 40/40 gian và khu thương mại tổng hợp 120/120 gian.

Các gói thầu tổ chức Hội chợ và Festival làng nghề đã lựa chọn được nhà thầu, đang triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Gần 300 gian hàng sẽ tham dự Hội chợ thương mại quốc tế Cao Bằng - Bách Sắc (ảnh minh họa)

Đối với các hoạt động bên lề, 10 gian hàng làng nghề đã được đăng ký đầy đủ, với sự tham gia trình diễn nghề truyền thống của nghệ nhân, thợ làm nghề đến từ các địa phương.

Cuộc thi “Gian hàng OCOP tiêu biểu” đã có kế hoạch, thể lệ và Ban Giám khảo; chương trình 10 phiên livestream với chủ đề “Tinh hoa Cao Bằng - Kết nối vươn xa” dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 2 - 6/12, giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và làng nghề của tỉnh đến người tiêu dùng.

Ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ chỉ đạo tại cuộc họp. ﻿ (Ảnh: CTTĐT)

Ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ, cho biết: Để hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện các phần việc được giao, bảo đảm Hội chợ khai mạc ngày 2/12/2026 an toàn, chu đáo và hiệu quả.

Trong đó, giao Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức; phối hợp các đơn vị rà soát, thống nhất số lượng, cơ cấu, phương án bố trí gian hàng, chương trình, kịch bản khai mạc và các hoạt động bên lề. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp bàn giao mặt bằng, hoàn thiện sơ đồ tổng thể, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, dàn dựng, bảo đảm chất lượng và các điều kiện hạ tầng phục vụ Hội chợ; đồng thời chuẩn bị chu đáo Festival làng nghề và cuộc thi gian hàng OCOP tiêu biểu.