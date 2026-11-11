Gần 300 doanh nghiệp tìm cơ hội trong lĩnh vực xây dựng và giao thông xanh

Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Ngày 11/11, Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, với chủ đề "Xây dựng - Giao thông xanh - Máy móc thiết bị và Trang trí nội ngoại thất".

Sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 14/11, dưới sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội, do Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng) phối hợp với Tập đoàn Tổ chức Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild tổ chức thực hiện.

Hơn 1.000 gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết những năm qua, quá trình phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi xanh đã tạo thêm nhu cầu đối với các sản phẩm, công nghệ và thiết bị phục vụ ngành xây dựng.

Trong lĩnh vực giao thông, nhiều dự án hạ tầng quan trọng đang được triển khai như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Gia Bình, các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cùng hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM.

Các tuyến cao tốc Bắc - Nam, đường vành đai và những công trình kết nối vùng cũng tiếp tục được đầu tư, mở rộng khả năng kết nối giữa các địa phương.

Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề cập những chuyển biến trong lĩnh vực giao thông xanh.

Theo số liệu trình bày tại lễ khai mạc, cả nước hiện có hơn 400.000 ô tô điện, hơn 4 triệu xe máy điện và trên 15.000 cổng sạc pin đã và đang được triển khai tại các địa phương.

Cùng với sự gia tăng của phương tiện điện, hệ thống hạ tầng sạc và các giải pháp công nghệ liên quan đang từng bước được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng trong giao thông vận tải.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Đối với lĩnh vực nhà ở, Thứ trưởng cho biết cả nước hiện có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô khoảng 926.000 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 850.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, hoạt động đầu tư hạ tầng, phát triển nhà ở và chuyển đổi xanh đang mở ra nhu cầu đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị thi công, công nghệ xây dựng và giao thông xanh.

Đề cập vai trò của triển lãm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết Vietbuild là hoạt động được tổ chức định kỳ, tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận đối tác, xúc tiến thương mại và trao đổi công nghệ.

Ông cho rằng việc các doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng tham gia triển lãm sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà đầu tư trong những lĩnh vực liên quan đến ngành xây dựng.

Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2026 có quy mô hơn 1.000 gian hàng của khoảng 300 doanh nghiệp, với sự tham gia của các thương hiệu đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và một số thị trường khác.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, công nghệ xây dựng, giao thông xanh, chiếu sáng và trang trí nội ngoại thất.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng các đại biểu tham quan gian hàng của hãng xe điện BYD. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp liên quan đến công nghệ số, công nghệ tuần hoàn, năng lượng và các loại vật liệu xây dựng, thiết bị phục vụ nhu cầu thi công, hoàn thiện công trình.

Triển lãm còn có các chương trình diễn đàn doanh nghiệp, kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm mới, trao đổi công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xây dựng.

Doanh nghiệp tìm cơ hội mở rộng thị trường tại Việt Nam

Bên cạnh các hoạt động giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới, Vietbuild Hà Nội 2026 còn có sự tham gia của những doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Trao đổi với Mekong ASEAN tại triển lãm, bà Tôn Nữ Dạ Thảo, Trưởng phòng Kinh doanh của Jinbolida tại Việt Nam, cho biết doanh nghiệp mang đến sự kiện sản phẩm cốp pha xây dựng hợp kim cường độ cao, một trong những dòng sản phẩm được công ty tập trung phát triển.

Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam.Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Ngoài sản phẩm cốp pha, Jinbolida còn kinh doanh thiết bị cơ khí chính xác, bao gồm máy hàn, máy cắt laser tấm, máy cắt laser ống và các dây chuyền sản xuất thép hình.

Theo bà Thảo, doanh nghiệp đang phát triển khách hàng tại nhiều địa phương của Việt Nam. Ở khu vực phía Bắc, khách hàng của Jinbolida chủ yếu tập trung tại Hà Nội và Bắc Ninh. Trong khi đó, ở phía Nam, công ty đã có khách hàng tại TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Đại diện doanh nghiệp cho biết một số công trình xây dựng tại Hà Nội đã sử dụng sản phẩm cốp pha của Jinbolida. Tại TP HCM, công ty cũng đã cung cấp sản phẩm cốp pha và dây chuyền sản xuất cho các đơn vị phục vụ hoạt động sản xuất, thi công trong nước.

Về hoạt động kinh doanh quốc tế, bà Thảo cho biết trước khi gia nhập thị trường Việt Nam, Jinbolida đã có hoạt động tại nhiều thị trường ở Đông Nam Á, Trung Á, Hàn Quốc, Nga và khu vực Trung Đông.

Đề cập những khó khăn trong hoạt động kinh doanh hiện nay, bà Thảo cho rằng doanh nghiệp đang chịu sức ép từ tình trạng nguồn cung hàng hóa lớn, trong khi việc tiếp cận khách hàng tại một số thị trường, đặc biệt ở khu vực Trung Đông, gặp nhiều hạn chế.

Sản phẩm cốp pha của Jinbolida. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Trong bối cảnh đó, Jinbolida lựa chọn phát triển thị trường Việt Nam khi nhận thấy nhu cầu xây dựng và tốc độ đô thị hóa đang tạo thêm cơ hội tiêu thụ các sản phẩm, thiết bị phục vụ thi công.

Theo bà Thảo, tại Việt Nam, các nhà thầu trước đây thường sử dụng cốp pha ván phủ phim hoặc cốp pha nhôm. Trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, dòng cốp pha thép được doanh nghiệp giới thiệu cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

Sản phẩm cốp pha của Jinbolida có thể sử dụng kết hợp với hệ thống cốp pha nhôm trong một số trường hợp. Theo mức giá do doanh nghiệp giới thiệu, cốp pha thép có giá bằng khoảng một phần ba so với cốp pha nhôm.

Bà Thảo cho rằng khả năng sử dụng kết hợp với những hệ thống cốp pha hiện có là một trong những yếu tố doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm tiếp cận các nhà thầu xây dựng tại Việt Nam.

Thông qua việc tham gia Vietbuild Hà Nội 2026, Jinbolida hướng đến giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà thầu trong ngành xây dựng.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, triển lãm Vietbuild Hà Nội 2026 tiếp tục diễn ra đến ngày 14/11, với các hoạt động trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ và kết nối giao thương trong lĩnh vực xây dựng, giao thông xanh, máy móc thiết bị và trang trí nội ngoại thất.

Một số hình ảnh tại triển lãm

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN