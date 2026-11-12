Gần 300 doanh nghiệp tham gia Vietbuild Hà Nội 2026

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (thứ 3 từ trái sang) tham quan gian hàng của doanh nghiệp

Diễn ra đến ngày 14-11, triển lãm có chủ đề “Xây dựng - Giao thông xanh - Máy móc - Thiết bị chiếu sáng & Trang trí nội ngoại thất”, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; nhiều dự án trọng điểm quốc gia và đường sắt đô thị được đẩy nhanh tiến độ.

Chuyển đổi xanh trong giao thông cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Cả nước hiện có hơn 400.000 ô tô điện, trên 4 triệu xe máy điện và hơn 15.000 cổng sạc.

Theo thông tin công bố tại triển lãm, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô khoảng 926.000 căn, tổng vốn hơn 850.000 tỷ đồng. Nhu cầu phát triển hạ tầng, nhà ở và đô thị mở ra thị trường lớn cho doanh nghiệp xây dựng, vật liệu, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ.