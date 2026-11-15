Gần 300 đoàn viên, người lao động tham gia Ngày hội Văn hóa công nhân

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc ngày hội

Tham dự chương trình có gần 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động đến từ công đoàn cơ sở các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp trên địa bàn các phường.

Đoàn viên, người lao động tham gia ngày hội

Tại ngày hội, các đoàn viên đã tham gia thi đấu các môn thể thao gồm: Pickleball (đôi nam, đôi nam - nữ), nhảy bao; giao lưu văn nghệ.

Vận động viên thi đấu môn Pickleball tại ngày hội

Các đoàn viên tham gia trò chơi nhảy bao tại ngày hội

Sau khi kết thúc phần thi đấu thể thao, LĐLĐ tỉnh đã trao giải cho các vận động viên, đội thi xuất sắc nhất ở các môn thi đấu.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải cho các vận động viên xuất sắc môn Pickleball nội dung đôi nam

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải cho các vận động viên xuất sắc môn Pickleball nội dung đôi nam nữ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải cho các đội thi xuất sắc trò chơi nhảy bao

Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026 được tổ chức tạo sân chơi để đoàn viên, người lao động giao lưu, gắn kết, thể hiện năng khiếu thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi tập thể. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, phát huy tinh thần đoàn kết trong công nhân, viên chức, lao động.

Đoàn viên tham gia giao lưu văn nghệ tại ngày hội

Đây là lần đầu tiên Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức trên phạm vi cả nước, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đồng thời hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tri ân đại diện các công đoàn cơ sở thuộc các đơn vị giáo dục

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng tặng quà tri ân, chúc mừng các công đoàn cơ sở đơn vị giáo dục tham gia ngày hội.