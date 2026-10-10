Gần 300 công trình nghiên cứu của sinh viên được công bố tại hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh lần thứ 5 (SR-ICYREB 2026) thu hút hơn 350 bài nghiên cứu từ sinh viên các trường đại học, học viện trong nước và đối tác quốc tế

Trong hai ngày 9-10/10, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh lần thứ 5 (SR-ICYREB 2026), với sự tham gia của sinh viên đến từ 11 trường đại học, học viện cùng các đối tác quốc tế.

Đây là hội thảo thường niên do các trường thuộc nhóm G11 luân phiên đăng cai, nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo môi trường trao đổi học thuật và tăng cường kết nối giữa sinh viên, giảng viên, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Phát triển bền vững, chuyển đổi số và chuyển dịch kinh tế toàn cầu”, hội thảo tập trung vào những vấn đề đang tác động đến nền kinh tế và hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng các hướng nghiên cứu về biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và những xu hướng phát triển mới.

Theo Ban tổ chức, hội thảo nhận được hơn 350 bài nghiên cứu. Sau quá trình phản biện khoa học, 293 công trình được lựa chọn đăng trong kỷ yếu, gồm 245 bài toàn văn và 48 bài tóm tắt, phát hành thành 5 tập. Trong đó, 62 công trình tiêu biểu được trình bày tại 12 phiên chuyên đề, tạo điều kiện để các nhóm tác giả trao đổi, phản biện và tiếp nhận góp ý từ giới chuyên môn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nghiên cứu của GS. Sumit Agarwal và các đồng tác giả về mối quan hệ giữa khả năng tiếp cận ngân hàng và đầu tư cho giáo dục.

Dựa trên chính sách mở rộng chi nhánh ngân hàng tại các khu vực nông thôn chưa có ngân hàng ở Ấn Độ năm 2013, nghiên cứu cho thấy việc mở rộng tiếp cận dịch vụ ngân hàng giúp số học sinh theo học từ lớp 1-8 tăng khoảng 3-5%, nhưng số học sinh từ lớp 9-12 giảm khoảng 10-13% tại các địa bàn nghiên cứu.

Theo nhóm tác giả, tín dụng mở rộng thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu lao động địa phương, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc tiếp tục học tập. Điều này cho thấy cơ hội tạo thu nhập trước mắt có thể ảnh hưởng đến quyết định học tiếp của thanh thiếu niên, nhất là tại các hộ gia đình dễ bị tổn thương về kinh tế.

TS. Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH cho biết, nhà trường mong muốn tạo môi trường để sinh viên phát triển ý tưởng, thực hiện nghiên cứu nghiêm túc và trao đổi kết quả với cộng đồng học thuật. Sự đồng hành của các trường thành viên và đối tác quốc tế góp phần mở rộng cơ hội học hỏi, hợp tác, từng bước hình thành đội ngũ nghiên cứu kế cận.

Thông qua SR-ICYREB 2026, UEH cùng các cơ sở đào tạo tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học sinh viên, gắn hoạt động đào tạo với đổi mới sáng tạo và những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, cộng đồng và nền kinh tế.