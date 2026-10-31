Gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Nội tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước

Các bạn học sinh được hướng dẫn trực tiếp kỹ năng phòng, chống đuối nước của Nhật Bản - phương pháp Chakuiei. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình do Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Cung Thiếu nhi Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động điểm cấp thành phố, mở đầu chuỗi tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi Thủ đô trong năm học 2026-2027 và dịp hè năm 2027.

Tham dự chương trình có đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành cùng gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của đại diện tổ chức Đoàn, Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và giáo viên giáo dục thể chất đến từ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây được xác định là lực lượng nòng cốt để tiếp tục phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước tại trường học và cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Minh Đức nhấn mạnh, phòng, chống đuối nước không chỉ dừng lại ở việc dạy trẻ em biết bơi. Trên thực tế, ngay cả những người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Theo đồng chí Dương Minh Đức, điều quan trọng là giúp trẻ em nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ, sử dụng vật nổi và kêu gọi trợ giúp đúng cách. Mỗi kỹ năng được trang bị có thể góp phần bảo vệ an toàn, thậm chí cứu sống một mạng người.

Đồng chí Dương Minh Đức - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Học kỹ năng sinh tồn dưới nước từ chuyên gia Nhật Bản

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hướng dẫn trực tiếp của Giáo sư danh dự Tsubakimoto Shozo, Đại học Tsukuba (Nhật Bản), cùng hai huấn luyện viên Koike Tadaaki và Ayusawa Takanori.

Các chuyên gia giới thiệu phương pháp Chakuiei, tập trung rèn luyện khả năng nổi, giữ bình tĩnh và tự bảo vệ khi bất ngờ gặp nguy hiểm dưới nước.

Khác với việc chỉ chú trọng kỹ thuật bơi, phương pháp này hướng tới nâng cao khả năng ứng phó trong những tình huống thực tế, đặc biệt khi người gặp nạn đang mặc quần áo hoặc không có sẵn thiết bị cứu hộ chuyên dụng.

Tại buổi tập huấn, học viên được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ đuối nước; cách báo động, gọi trợ giúp; kỹ năng nổi và duy trì an toàn khi ở dưới nước; sử dụng áo phao, vật nổi và tận dụng những vật dụng thông thường để tạo phương tiện hỗ trợ nổi.

Bên cạnh đó, các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ người gặp nạn từ vị trí an toàn, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không tự ý xuống nước cứu người khi chưa được đào tạo hoặc không bảo đảm các điều kiện an toàn.

Chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn các phương pháp phòng, chống đuối nước. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sau phần giới thiệu kiến thức, học viên được chia thành từng nhóm để thực hành trực tiếp tại bể bơi, phù hợp với độ tuổi và khả năng bơi. Quá trình thực hành có sự hướng dẫn, giám sát của các huấn luyện viên, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế.

Thông qua những tình huống mô phỏng, học viên có cơ hội thực hành kỹ năng giữ nổi, sử dụng vật dụng hỗ trợ và xử lý khi gặp sự cố trong môi trường nước. Các cán bộ, giáo viên và học sinh cũng được trao đổi, đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia về những tình huống có thể xảy ra trong thực tế.

Nhân rộng chương trình tại 126 xã, phường

Chương trình tập huấn được triển khai nhằm thực hiện Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, đồng thời góp phần thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Theo kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội, sau hoạt động điểm ngày 31/10, chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng tới các địa phương, trường học trên địa bàn thành phố.

Từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, các lớp tập huấn dự kiến được tổ chức tại 11 cụm xã, phường, với sự đồng hành của Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Những kỹ năng này cần được lan rộng hơn nữa để tránh khỏi những sự việc đuối nước không đáng có. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2027, đơn vị sẽ đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu và những “Trại kỹ năng” dành cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, thời điểm nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng.

Việc huy động cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên từ 126 xã, phường tham gia ngay từ chương trình đầu tiên được kỳ vọng tạo nền tảng để nhân rộng kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến đông đảo thanh thiếu nhi Thủ đô.

Thông qua hoạt động tập huấn và thực hành, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức của trẻ em, gia đình và nhà trường về an toàn trong môi trường nước, từng bước hình thành kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn đuối nước trong cộng đồng.