Gần 300 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác năm 2026

Trong 2 ngày 10 và 11-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2026 cho gần 300 cán bộ công đoàn cơ sở thuộc các xã, phường khu vực phía bắc tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Hòa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề trọng tâm gồm: Nghiệp vụ công tác truyền thông công đoàn; phương thức nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức Công đoàn Việt Nam với các tổ chức đại diện người lao động khác; kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tập hợp, vận động người lao động trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công đoàn.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động công đoàn ở cơ sở trong giai đoạn mới. Đồng thời, được các báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ.

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.