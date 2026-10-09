Gần 300 bài nghiên cứu của sinh viên hướng tới phát triển bền vững

TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, phát biểu tại hội thảo.

Sáng 9-10, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) khai mạc Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh lần thứ 5. Diễn ra trong hai ngày 9 và 10-10, hội thảo quy tụ sinh viên nghiên cứu khoa học từ 11 trường đại học, học viện cùng các đối tác quốc tế.

Phát biểu khai mạc, TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, nhấn mạnh hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trẻ chia sẻ kết quả, phát triển ý tưởng và mở rộng kết nối học thuật. Những vấn đề về khí hậu, công nghệ và thương mại toàn cầu đang trở thành câu hỏi nghiên cứu để sinh viên góp phần tìm lời giải cho nền kinh tế và doanh nghiệp phát triển thông minh, bền vững.

TS Đinh Công Khải khuyến khích sinh viên mạnh dạn trình bày, trao đổi và đón nhận phản biện, xem những câu hỏi chuyên môn là cơ hội hoàn thiện nghiên cứu. Qua lần tổ chức thứ 5, hội thảo tiếp tục hướng đến xây dựng môi trường học thuật để sinh viên chia sẻ ý tưởng và trưởng thành trong nghiên cứu.

Theo Ban tổ chức, với chủ đề “Phát triển bền vững, chuyển đổi số và chuyển dịch kinh tế toàn cầu”, hội thảo tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời tạo diễn đàn để sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu, tiếp nhận phản biện và kết nối với các nhà khoa học.

Ban tổ chức nhận hơn 350 bài viết. Sau quá trình phản biện khoa học, 293 công trình được chọn đăng trong kỷ yếu, gồm 245 bài toàn văn và 48 bài tóm tắt, phát hành thành năm tập. Trong đó, 62 công trình tiêu biểu được lựa chọn trình bày tại 12 phiên song song, do các nhà khoa học thuộc những trường thành viên điều phối.

Sinh viên trình bày nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái chế chai nhựa của người tiêu dùng Hà Nội theo cơ chế đặt cọc – hoàn tiền tại phiên thảo luận.

Các nhóm tác giả có cơ hội trình bày phương pháp, kết quả nghiên cứu, trả lời câu hỏi và tiếp nhận góp ý chuyên môn. Các bài nghiên cứu cũng được xem xét cho Giải thưởng Bài báo xuất sắc của hội thảo.

Nội dung nghiên cứu trải rộng từ chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh, tài chính bền vững đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, hành vi người tiêu dùng trên nền tảng số và quản trị tổ chức. Một số công trình tiếp cận các vấn đề liên ngành như mối liên hệ giữa khí hậu và sức khỏe, đô thị thông minh, an ninh lương thực.

Bổ sung góc nhìn quốc tế cho hội thảo là hai báo cáo chính của GS Hans Lööf, Viện Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển) và GS Sumit Agarwal, Đại học Quốc gia Singapore.

GS Hans Lööf, Viện Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển), trình bày báo cáo “Tối đa hóa tăng trưởng kinh tế trong giới hạn ngân sách carbon”

Trong báo cáo về tối đa hóa tăng trưởng kinh tế trong giới hạn ngân sách carbon, GS Hans Lööf đặt vấn đề dung hòa tăng trưởng nhanh với giảm sâu phát thải tại Việt Nam. Báo cáo phân tích vai trò của tăng năng suất, nâng cấp công nghệ thông qua chuỗi giá trị toàn cầu, đầu tư nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo trong nước.

Theo báo cáo, mục tiêu phát thải ròng bằng không cần được xem xét cùng tổng lượng phát thải tích lũy. Giảm phát thải sớm giúp hạn chế lượng carbon tích lũy và bảo toàn ngân sách carbon còn lại. Các kịch bản được trình bày mang tính minh họa, không phải dự báo GDP.

Ở góc độ tài chính và giáo dục, GS Sumit Agarwal giới thiệu nghiên cứu thực hiện cùng các đồng tác giả về tác động của mở rộng tiếp cận ngân hàng đối với việc đi học. Nhóm nghiên cứu sử dụng chính sách mở rộng chi nhánh ngân hàng tại những khu vực nông thôn chưa có ngân hàng ở Ấn Độ, ban hành năm 2013, để đánh giá tác động.

Kết quả tại các địa bàn nghiên cứu cho thấy số học sinh theo học nhóm lớp 1–8 tăng khoảng 3–5%, trong khi số học sinh nhóm lớp 9–12 giảm khoảng 10–13%. Nhóm tác giả phân tích rằng tín dụng mở rộng thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu lao động địa phương, khiến thanh thiếu niên phải cân nhắc giữa thu nhập trước mắt và việc tiếp tục đi học.

Từ phát hiện này, nghiên cứu đề xuất kết hợp chính sách tài chính toàn diện với hỗ trợ giáo dục, đặc biệt đối với các hộ gia đình dễ bị tổn thương về kinh tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

SR-ICYREB là hội thảo thường niên do các trường thành viên nhóm G11 luân phiên đăng cai. Năm nay, hoạt động diễn ra trong dịp UEH kỷ niệm 50 năm thành lập, hướng đến bồi dưỡng năng lực nghiên cứu, lập luận khoa học và mở rộng kết nối học thuật cho sinh viên.