Gần 30 văn nghệ sĩ tham gia trại sáng tác về Công viên Địa chất Đắk Nông

Trại sáng tác văn học nghệ thuật chuyên sâu về Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông năm 2026 thu hút nhiều văn nghệ sĩ tham gia

Tham gia trại sáng tác có gần 30 hội viên ở các chuyên ngành văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh Lâm Đồng, Lạng Sơn, Cao Bằng và Tuyên Quang.

Trong thời gian này, các tác giả sẽ đi thực tế sáng tác tại địa bàn 4 xã Nam Đà, Krông Nô, Nâm Nung, Quảng Phú; tìm hiểu những điểm đến tiêu biểu thuộc Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, gồm hang động núi lửa C8, C9, thác Dray Sáp, hang A2, núi lửa Nam Kar; đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc M’nông.

Ông Đặng Bá Canh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng các tác giả đến với trại sáng tác năm 2026

Trại sáng tác chuyên sâu về Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là hoạt động thiết thực giúp các văn nghệ sĩ có thêm chất liệu, cảm hứng để sáng tạo những tác phẩm mới, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa địa phương.

Giới thiệu tổng quan về Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến với các tác giả

Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến đông đảo công chúng; nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững.