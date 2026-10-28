Gần 30 quốc gia tham dự Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh

Sáng 28/10, tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026).

Sự kiện diễn ra từ ngày 28 - 30/10, thu hút khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 30 quốc gia. Thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Tiến Sinh

Với chủ đề "Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI", sự kiện là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác và tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn đơn thuần là công nghệ mới; nó đang làm thay đổi cách thức tăng trưởng các nền kinh tế, phương thức phục vụ người dân của chính phủ cũng như cách các quốc gia cạnh tranh và hợp tác.

Theo Bộ trưởng, AI mở ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về quản trị, an toàn, khả năng tiếp cận công nghệ và nguy cơ gia tăng khoảng cách phát triển.

Trên tinh thần đó, Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 tập trung vào ba ưu tiên: phát triển kết nối thông minh, xây dựng cơ chế quản trị AI và thúc đẩy chuyển đổi bằng AI mang lại hiệu quả thực chất.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tiến Sinh

Trong đó, kết nối thông minh là nền tảng để phát triển AI, đòi hỏi hạ tầng số đáng tin cậy, năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng và khả năng tiếp cận công nghệ với chi phí hợp lý.

Cùng với phát triển hạ tầng, quản trị AI đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, bảo đảm an toàn, quyền riêng tư và an ninh mạng.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng, hiệu quả của chuyển đổi AI không chỉ được đánh giá bằng số lượng chiến lược, dự án thí điểm hay mô hình công nghệ mà phải thể hiện qua năng suất cao hơn, dịch vụ công tốt hơn, doanh nghiệp phát triển vững mạnh và chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện.

Đối với Việt Nam, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới, trong đó AI là công nghệ chiến lược quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam tập trung tăng cường năng lực AI quốc gia; xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo cởi mở, có cơ chế quản lý dựa trên rủi ro và thử nghiệm có kiểm soát; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực và ứng dụng AI.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tiến Sinh

Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp trong phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề "Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI".

Tại đây, đại diện chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu trao đổi về vai trò của nhà nước trong thúc đẩy chuyển đổi AI, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển năng lực công nghệ; tìm kiếm các mô hình hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và giới học thuật.

Bên cạnh đó, sự kiện tổ chức chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên đề nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên.

Điểm nhấn là đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU; Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia và Hội nghị 5G ASEAN.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện. Ảnh: TS

Các hoạt động hợp tác chuyên ngành còn có Diễn đàn Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU về vật liệu tiên tiến; Hội thảo Nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc; Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc cùng các hội thảo về hạ tầng tin cậy số và hợp tác quản trị AI.

Thông qua diễn đàn, các bên có cơ hội trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, xác định lĩnh vực ưu tiên và thúc đẩy những sáng kiến hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu, giới thiệu những kết quả nghiên cứu, sản phẩm và ứng dụng công nghệ mới.

Việc đăng cai Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 là cơ hội để Quảng Ninh quảng bá môi trường đầu tư, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế.

Theo lãnh đạo địa phương, Quảng Ninh đang tập trung phát triển hạ tầng số, thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Đồng thời, địa phương định hướng phát triển cửa khẩu thông minh, khu công nghệ số tập trung, thu hút các dự án công nghệ cao và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho phát triển kinh tế số trong thời gian tới.