Gần 30 phút giành sự sống cho người đàn ông ngừng tim, ngừng thở

Ngày 27/10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết đã cứu sống bệnh nhân P.V.T. (50 tuổi, trú tại phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh) bị nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tim và xuất hiện biến chứng trong quá trình điều trị.

Bệnh nhân T. được điều trị tại khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp. Ảnh: BV

Trước đó, ngày 11/9, ông T. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhịp tim chỉ khoảng 30 lần/phút, huyết áp tụt. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp kèm rối loạn nghiêm trọng trong việc dẫn truyền tín hiệu điều khiển nhịp tim. Ngay tại phòng cấp cứu, bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở.

Ê-kíp lập tức ép tim ngoài lồng ngực, kết hợp sốc điện nhiều lần. Sau gần 30 phút hồi sức, tim bệnh nhân bơm máu trở lại. Các bác sĩ tiếp tục chuyển người bệnh đến phòng can thiệp để xử lý mạch máu nuôi tim bị tắc.

Kết quả kiểm tra cho thấy một nhánh động mạch nuôi tim bị tắc hoàn toàn, hai nhánh khác cũng bị hẹp nặng hoặc hẹp đáng kể. Các bác sĩ đặt stent, một khung đỡ nhỏ giúp mở đoạn mạch bị tắc, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim. Bệnh nhân đồng thời được đặt máy tạo nhịp tạm thời và sử dụng thiết bị hỗ trợ tim bơm máu.

Sau can thiệp, ông T. tiếp tục thở máy, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp. Ngày 12/9, bệnh nhân tỉnh, có thể tiếp xúc. Đến ngày 13/9, ông được rút ống thở và chuyển sang hỗ trợ hô hấp bằng oxy.

Tuy nhiên, ngày 15/9, bệnh nhân xuất hiện đau ngực. Siêu âm tại giường phát hiện dịch tích tụ quanh tim, kèm hình ảnh nghi ngờ có vết nứt ở thành tim.

Các bác sĩ điều trị phối hợp với ê-kíp phẫu thuật tim hội chẩn, điều chỉnh thuốc và siêu âm mỗi giờ để theo dõi. Phương án phẫu thuật cũng được chuẩn bị nếu tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, sau nhồi máu cơ tim, phần cơ tim bị tổn thương có thể suy yếu, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như vỡ thành tim. Nếu máu tràn vào khoang bao quanh tim, gây chèn ép và cản trở tim bơm máu, tính mạng người bệnh có thể bị đe dọa. Vì vậy, việc theo dõi sát giúp phát hiện bất thường và xử trí kịp thời.

Sau quá trình điều trị, sức khỏe ông T. dần cải thiện. Ngày 28/9, siêu âm không còn ghi nhận hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim, lượng dịch quanh tim chỉ còn ít. Bệnh nhân được xuất viện và hẹn tái khám.

Trong lần tái khám sau gần một tháng xuất viện, ông T. cho biết đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường, chỉ còn cảm giác tê ở bàn tay.

Kể lại thời điểm phát bệnh, ông nói: “Sáng 11/9, sau khi uống ly cà phê tại chỗ làm, tôi bỗng thấy ép tim, mặt tái nhợt, máu như rút xuống chân làm chân trắng bệch, sau đó được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu”.

Ông T. có tiền sử hở van tim, tăng huyết áp nhưng chủ yếu tự mua thuốc uống. Ông cũng có thói quen hút 2 - 3 gói thuốc lá mỗi ngày.

Từ trường hợp này, bác sĩ Lê Duy Lạc khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi có biểu hiện đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hay mệt mỏi đột ngột và nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần khám định kỳ, tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp cần được xử trí khẩn trương. Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và đến bệnh viện kịp thời giúp người bệnh có cơ hội được can thiệp sớm, hạn chế tổn thương cơ tim và cải thiện khả năng hồi phục.