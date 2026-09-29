Gần 30 phút giải cứu người dân bị cô lập giữa dòng nước lũ

Theo tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 21h00 ngày 27/8, nhận tin báo một người dân bị cô lập do nước dâng tại khu vực sông Cà Tót, thôn Phan Tiến, Công an xã Sông Lũy nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức cứu hộ.

Đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm tiếp cận, nước sông dâng nhanh, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sau khi xác định vị trí phù hợp, lực lượng Công an sử dụng dây thừng, phao cứu hộ và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Sau gần 30 phút kể từ khi nhận tin báo, người dân đã được đưa vào bờ an toàn.

Công an xã Sông Lũy khuyến cáo người dân không đến gần hoặc xuống ao, hồ, sông, suối khi mưa lớn, nước dâng cao, dòng chảy xiết; chủ động phòng ngừa tai nạn, đuối nước và bảo đảm an toàn tính mạng.