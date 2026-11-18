Các vận động viên tranh tài tại Giải đua bè xốp.

Ngày 18/11, UBND xã Tiên Hải (An Giang) tổ chức Giải đua bè xốp truyền thống năm 2026, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Giải thu hút gần 30 vận động viên là ngư dân, công dân đang sống, học tập và làm việc tại xã Tiên Hải tham gia. Các vận động viên tranh tài ở nội dung đua bè xốp cá nhân, cự ly 200m. Mỗi lượt đua, vận động viên chèo bè từ bờ ra phao tiêu ngoài biển, vòng qua phao theo chiều kim đồng hồ rồi quay trở về vạch đích trên bãi biển.

Các vận động viên trải qua vòng loại tính thời gian và vòng tranh huy chương.

Ban Tổ chức trao giải cho 3 vận động viên xuất sắc.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và giải khuyến khích cho các cá nhân.

Đối với ngư dân Tiên Hải, bè xốp là vật dụng quen thuộc, gắn bó với nghề câu mực gần bờ qua nhiều thế hệ. Thông qua giải đua nhằm giới thiệu đến người dân, du khách hình ảnh người dân xã đảo cần cù, khỏe khoắn, gắn bó với biển và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống quê hương.