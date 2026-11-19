Có những hành trình gieo chữ không được đo bằng năm tháng, mà được đong đếm bằng những ước mơ đã trưởng thành, những ánh mắt từng rụt rè nay biết tự tin nhìn về phía trước. Suốt 27 năm gắn bó với vùng đất Cúc Phương, cô giáo Bùi Thị Hương đã lặng lẽ dành trọn thanh xuân bên bục giảng, kiên trì nâng đỡ từng học trò, đặc biệt là những em nhỏ dân tộc Mường còn nhiều thiệt thòi.

Với cô Hương, hạnh phúc của nghề giáo đôi khi chỉ là một học sinh dám cất lời phát biểu, một trang văn viết bằng cảm xúc chân thành hay một học trò từng muốn bỏ học nay đủ tự tin bước tiếp trên con đường tương lai.

Cô Bùi Thị Hương là một trong 34 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 (Ảnh: NVCC).

Chọn ở lại nơi ánh mắt học trò cần một người đồng hành

Ngược dòng thời gian trở về năm 1999, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Văn - Sử, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cô Bùi Thị Hương nhận công tác tại Trường THCS Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (nay thuộc xã Cúc Phương). Khi ấy, cô giáo trẻ chưa thể hình dung rằng ngôi trường miền núi này sẽ trở thành nơi mình dành trọn thanh xuân và sự nghiệp.

Cúc Phương là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Cuộc sống của nhiều gia đình còn khó khăn, việc học của con trẻ không ít lần bị gián đoạn bởi những lo toan mưu sinh. Với một giáo viên trẻ vừa bước ra từ giảng đường đại học, đứng lớp ở một địa bàn đặc thù như vậy là hành trình không ít thử thách.

Nhớ lại cơ duyên đến với nghề, cô Hương tự hào cho biết, tình yêu bục giảng trong cô bắt nguồn từ chính những người thầy, người cô từng dìu dắt cô thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Điều khiến tôi lựa chọn con đường dạy học xuất phát từ hình ảnh những thầy cô giáo cấp 2 của mình. Tôi ấn tượng với sự tận tình, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng để học trò tìm được con đường phù hợp. Tôi mong muốn sau này mình cũng có thể trở thành một người giáo viên như thế, góp một phần nhỏ bé đưa tri thức đến với những thế hệ tương lai", cô Hương chia sẻ.

Những ngày đầu đứng lớp, cô giáo trẻ sớm nhận ra rằng, phía sau những ánh mắt rụt rè, những lời nói nhỏ nhẹ của học trò là cả một thế giới tâm hồn với nhiều ước mơ, khát vọng chưa được bộc lộ. Đặc biệt, với nhiều học sinh dân tộc Mường, những hạn chế trong giao tiếp và diễn đạt tiếng Việt khiến các em gặp khó khăn khi trình bày suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc trước tập thể.

Không chỉ dạy chữ, cô Bùi Thị Hương còn vun đắp niềm tin cho học trò miền núi (Ảnh: NVCC).

Cũng từ những ánh mắt ấy, cô Hương hiểu rằng công việc của mình không đơn thuần là truyền đạt kiến thức trong sách giáo khoa. Các em cần một người thầy, người cô đủ kiên nhẫn để lắng nghe, động viên và khơi mở sự tự tin.

Và rồi, chính những rung động rất đỗi bình dị đã giữ chân cô ở lại. "Khoảnh khắc nhận được những dòng thư tay mộc mạc của học trò nhân ngày 20/11 hay nhìn thấy một em vốn nhút nhát nay đã dám đứng lên đọc diễn cảm một đoạn văn trước lớp, tôi biết mình thuộc về nơi này và không muốn rời xa bục giảng", cô Hương bộc bạch.

Để mỗi giờ Văn trở thành nơi học trò tìm thấy chính mình

Gắn bó với một ngôi trường miền núi, cô Hương hiểu được những khó khăn của học sinh nơi đây. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, bố mẹ đi làm ăn xa, ít được quan tâm, kèm cặp. Có học sinh mặc cảm về hoàn cảnh, hạn chế trong giao tiếp nên dần thu mình. Thậm chí, không ít trường hợp đứng trước nguy cơ bỏ học vì những khó khăn của gia đình.

Về phần mình, đã có những thời điểm, cô Hương vừa phải lo toan cuộc sống gia đình, chăm sóc con nhỏ, vừa trăn trở với từng bài giảng và hoàn cảnh của học trò. Áp lực đôi lúc khiến người giáo viên không tránh khỏi mệt mỏi. Nhưng thay vì để khó khăn làm mình chùn bước, cô lựa chọn đến gần học sinh hơn.

Không ít lần, cô phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà động viên những em có nguy cơ nghỉ học, trò chuyện với phụ huynh để cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, giúp gia đình nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của việc học.

"Muốn học trò tiến bộ trước hết phải hiểu được các em đang cần gì. Khi người giáo viên thực sự mở lòng, kiên nhẫn lắng nghe, khoảng cách giữa cô và trò cũng dần được xóa nhòa", cô Hương bày tỏ.

Đối với cô Hương, muốn học trò tiến bộ trước hết phải hiểu được các em đang cần gì (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh việc duy trì sĩ số, cô Hương còn dành nhiều tâm huyết đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt với môn Ngữ văn. Cô luôn trăn trở làm thế nào để học sinh miền núi không còn cảm thấy đây là môn học khô khan, nặng nề, mà có thể tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm và những bài học ý nghĩa từ mỗi tác phẩm.

Để làm được điều đó, thay vì chỉ giảng giải theo lối truyền thống, cô Hương biến mỗi tiết học thành một không gian trải nghiệm sống động, gắn liền với hơi thở của đại ngàn Cúc Phương.

Cô lồng ghép vẻ đẹp của núi rừng, phong tục tập quán bản địa và những câu chuyện đời thường bình dị vào từng tác phẩm văn học. Trong lớp học của cô, học sinh được hóa thân thành nhân vật, được thảo luận nhóm, vẽ sơ đồ tư duy, viết những bức thư tay gửi người thân hay tự do bày tỏ góc nhìn của riêng mình.

"Đặc thù của môn Ngữ văn là nuôi dưỡng tâm hồn và khả năng biểu đạt. Nếu chỉ dạy theo lối đọc - chép khô khan, học sinh miền núi sẽ rất ngại học. Tôi muốn các em thấy văn học không ở đâu xa mà hiện diện ngay trong cuộc sống, trong thiên nhiên, con người và những câu chuyện xung quanh mình", cô Hương chia sẻ.

Những đổi mới ấy từng bước mang lại kết quả tích cực. Nhiều học sinh trước đây sợ viết văn, ngại phát biểu nay đã mạnh dạn tham gia các cuộc thi viết, thi kể chuyện do nhà trường và địa phương tổ chức, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Hạnh phúc của người gieo chữ là nhìn thấy học trò trưởng thành

Trong 27 năm công tác, cô Bùi Thị Hương từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Dù ở cương vị nào, cô vẫn dành nhiều tâm huyết cho công việc đứng lớp, đặc biệt là bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn và ôn thi vào lớp 10.

Nhiều học sinh do cô bồi dưỡng đã giành giải Nhì, giải Ba học sinh giỏi cấp huyện. Riêng năm học 2025 - 2026, đội tuyển do cô phụ trách có một học sinh đoạt giải Khuyến khích cấp tỉnh.

Hạnh phúc của cô Hương là nhìn thấy học trò trưởng thành (Ảnh: NVCC).

Thế nhưng, khi nhắc về dấu ấn sâu đậm nhất trong đời làm giáo, cô Hương không kể về những tấm bằng khen, mà lại rưng rưng nhớ về một học trò từng có nguy cơ đánh mất niềm tin vào bản thân.

Đó là một nam học sinh lớp 9 có hoàn cảnh gia đình éo le, ít nói và thường xuyên không hoàn thành bài tập môn Ngữ văn. Trong những trang vở của em, có khi chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi, thậm chí có những trang giấy vẫn để trắng.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả học tập, em có thể bị xem là một học sinh thiếu cố gắng. Nhưng cô Hương nhận ra phía sau sự im lặng ấy có thể là những tâm tư, khó khăn mà em chưa biết cách giãi bày.

Thay vì trách phạt hay phê bình em trước lớp, cô chọn cách giữ em lại sau giờ học để trò chuyện, hỏi han về cuộc sống và khuyến khích em viết ra những suy nghĩ chân thật nhất của mình, không cần câu chữ hoa mỹ.

Từ một câu văn viết đúng cảm xúc, một ý tưởng nhỏ được em mạnh dạn bày tỏ, cô đều dành lời động viên. Sự kiên nhẫn ấy dần giúp cậu học trò cởi mở hơn, coi những trang viết như nơi gửi gắm tâm tư và từng bước tiến bộ qua mỗi kỳ học.

"Với tôi, giúp một học sinh tìm lại niềm tin vào bản thân còn quý giá hơn bất kỳ điểm số nào", cô Hương tâm sự.

Những nỗ lực bền bỉ được ghi nhận là động lực để cô Hương tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết (Ảnh: NVCC).

Những nỗ lực bền bỉ của cô đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu. Năm 2015, cô nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; năm 2016, được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen. Cô cũng nhiều năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cùng các giấy khen của địa phương.

Đặc biệt, tối 9/11 vừa qua, cô vinh dự là một trong 34 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Với cô giáo Bùi Thị Hương, sự ghi nhận ấy là niềm tự hào nhưng cũng là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề, với mái trường và những thế hệ học trò nơi vùng đất Cúc Phương.