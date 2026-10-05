Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Tuần từ ngày 5 - 9/10, khoảng 28 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trong đó gần 21 doanh nghiệp dự kiến trả bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dao động từ 1% đến 65%. Một số doanh nghiệp dự kiến chi hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng cho cổ đông.

Cụ thể, ngày 6/10, Công ty cổ phần Bột giặt NET (mã CK: NET) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 65%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10.

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET dự kiến dành khoảng 146 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Masan HPC - công ty mẹ đang nắm giữ 52,25% vốn tại NET - dự kiến nhận gần 76 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác chuẩn bị chi lượng tiền lớn cho cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã CK: MWG). Doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 8/10 để trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 16/10.

Với gần 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động dự chi trong đợt này khoảng 1.500 tỷ đồng. Trước đó, vào đầu tháng 8, doanh nghiệp đã chi gần 1.500 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025, cũng với tỷ lệ 10% bằng tiền, sau khi chốt danh sách cổ đông ngày 30/7. Như vậy, sau đợt chi trả lần này, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động hoàn thành kế hoạch trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20% bằng tiền.

Trong khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn trả cổ tức tiền mặt, HDBank (mã CK: HDB) sẽ tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng. Ngày 9/10 là ngày đăng ký cuối cùng để ngân hàng chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau khi hoàn tất hai phương án, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung, dài hạn và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, qua đó tăng năng lực vốn và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.

HDBank còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2027. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn, vốn điều lệ của HDBank dự kiến vượt 72.000 tỷ đồng.

Cùng chốt quyền vào ngày 9/10, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã CK: SHS) sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành, SHS dự kiến dành xấp xỉ 450 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Ngoài khoản cổ tức bằng tiền, cổ đông SHS còn dự kiến nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Trước đó, ngày 10/9/2026, Hội đồng Quản trị SHS đã thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 44.973.111 cổ phiếu.

Như vậy, đối với năm 2025, cổ đông SHS dự kiến nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, thanh toán ngày 16/10/2026, cùng cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% được thực hiện trong đợt sau./.