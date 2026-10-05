Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, nhiều khoản chi hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, ngày 6/10, Công ty cổ phần Bột giặt NET (mã CK: NET) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 65%, tương ứng 6.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10.

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET dự kiến chi khoảng 146 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Masan HPC, công ty mẹ đang nắm giữ 52,25% vốn tại NET, dự kiến nhận gần 76 tỷ đồng.

Đến ngày 8/10, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã CK: MWG) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 1.500 tỷ đồng, thời gian thanh toán vào ngày 16/10.

Trước đó, đầu tháng 8, MWG đã chi gần 1.500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2025, cũng với tỷ lệ 10%. Như vậy, sau đợt chi trả này, doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20% bằng tiền.

Trong khi đó, HDBank (mã CK: HDB) chốt quyền ngày 9/10 để chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5%. Sau hai phương án, vốn điều lệ HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã CK: SHS) chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thanh toán ngày 16/10. SHS dự kiến dành xấp xỉ 450 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngoài cổ tức tiền mặt, cổ đông SHS còn dự kiến nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5%, tương ứng phương án phát hành 44.973.111 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.