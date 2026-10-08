Gần 30% chủ đầu tư Nghệ An chưa đạt KPI giải ngân đầu tư công

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Tính đến ngày 30/9, tỉnh Nghệ An đã giải ngân 15.038,966 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu tính cả các nguồn vốn được giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của tỉnh mới đạt 59,14%. Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân còn thấp, như vốn nước ngoài đạt 23,72%, chương trình mục tiêu quốc gia 16%, vốn đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới 34,12%.

Kết quả đánh giá KPI quý III/2026 cho thấy, có 120 đơn vị chủ đầu tư đạt mục tiêu giải ngân đề ra, tương đương mức trên 70%. Tuy vậy, vẫn còn 34 đơn vị giải ngân chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các đơn vị chưa đạt yêu cầu phải tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và hoàn thiện thủ tục đầu tư, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

UBND tỉnh cũng biểu dương 120 cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân tốt, đạt trên 70%, trong đó có 15 sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh như: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An đạt 100%; Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đạt 99,34%; Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An đạt 96,99%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 96,7%...

Đối với cấp xã, phường, có 105 đơn vị được biểu dương như Tân Mai, Nghĩa Hưng, Tam Quang và Châu Hồng đều đạt 100%; Hoàng Mai đạt 99,92%; Hưng Nguyên Nam đạt 99,62%.