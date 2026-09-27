Gần 30.000 lượt khách đến thăm viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian qua, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, phối hợp, hỗ trợ các đoàn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn tại khu tưởng niệm. Qua đó, từ đầu năm 2026 đến nay, khu tưởng niệm đã đón tiếp gần 400 đoàn với gần 30.000 lượt khách đến thăm viếng.

Học sinh các trường học nghe thuyết minh về sự kiện Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ban Quản lý khu tưởng niệm duy trì mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, Tết, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức đoàn thể và người dân, du khách quốc tế đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma, đồng thời tham gia các hoạt động về nguồn. Qua đó góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động và thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động trực tiếp, Ban Quản lý khu tưởng niệm tiếp tục duy trì, phát huy hoạt động của trang Facebook Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, qua đó tiếp cận nhiều lượt xem, theo dõi và yêu thích. Nội dung đăng tải tập trung giới thiệu các hoạt động tại khu tưởng niệm, góp phần đưa những giá trị lịch sử, truyền thống đến gần hơn với đông đảo người dân, du khách…