Tàu hàng dài hơn 150m mắc cạn ở vùng ven biển xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế. Ảnh: VT

Chiều ngày 26.11, đại diện UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, tàu hàng có tải trọng lớn bị sóng biển đánh trôi dạt vào vùng ven biển của địa phương vẫn đang mắc cạn. Công tác cứu hộ đã được các cơ quan chức năng triển khai nhưng chưa thành công.

Trước đó, vào tối ngày 9.11, tàu hàng VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam) có trọng tải toàn phần 23.620 DWT, dài hơn 150m, rộng 26m bị trôi dạt và mắc cạn ở ven biển thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn TP. Huế và vùng ven biển có mưa to gió lớn, điều kiện thời tiết bất lợi.

Sau khi bị mắc cạn, hướng mũi tàu khoảng 123 độ, tàu nghiêng trái 2 độ; chất đáy khu vực mắc cạn chủ yếu là cát. Khi mắc cạn, tàu không hàng, trên tàu có 20 thuyền viên, gần 52 tấn dầu DO, hơn 211 tấn dầu FO.

Đến ngày 19.11, khi thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện đến hiện trường để “giải cứu” tàu hàng mắc cạn. Trong đó, có tàu kéo Dung Quất 05, tàu Quảng Đà, tàu Chân Mây 02 với tổng gần 10.000 mã lực, cùng với sự tham gia hỗ trợ của tàu ứng phó sự cố tràn dầu 52-71-01.

Tuy nhiên công tác cứu hộ, lai kéo tàu hàng VTA NEPTUNE ra khỏi khu vực mắc cạn vẫn chưa thể thành công.