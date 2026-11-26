Tin từ Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ, công trình nạo vét duy tu luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đang tích cực được triển khai để hoàn thiện vào cuối năm, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Công trình nạo vét duy tu luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đang bước vào giai đoạn nước rút, để hoàn thiện trong năm 2026 (Ảnh minh hoạ).

Trong đó, gói thầu thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ do liên danh gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TPL - Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung - Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai - Công ty TNHH Trục vớt Song Thương - Công ty TNHH Minh Hằng thực hiện, được khởi công từ ngày 25/9.

Tính đến hết ngày 23/11, liên danh nhà thầu thi công đã huy động lũy kế 90 phương tiện, thiết bị (3 tàu hút bụng, 23 xáng cạp, 46 sà lan xả đáy, 18 tàu kéo). Hiện tại, đã có khoảng 10 phương tiện được rút khỏi công trường và đang còn 80 phương tiện thi công.

Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ cho biết đã yêu cầu liên danh nhà thầu thi công tuân thủ quy định khi di dời phương tiện ra khỏi công trường, bảo đảm an toàn, cũng như căn cứ khối lượng còn lại của từng thành viên và số phương tiện còn lại cập nhật biện pháp, tiến độ thi công chi tiết phù hợp tiến độ tổng thể gói thầu, trình tư vấn giám sát kiểm tra và Ban QLDA chấp thuận.

Lũy kế khối lượng thi công tạm tính dựa trên khối lượng vận chuyển đi đổ đến hết ngày 23/11 khoảng 2,8 triệu m³, tương đương 97,61% khối lượng hợp đồng. Các chất nạo vét được nhận chìm ngoài biển.

Công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn lao động và vệ sinh môi trường cũng được nhà thầu thực hiện theo phương án được phê duyệt.

Công trình nạo vét chiều dài tuyến luồng 52,6km với cao độ đáy nạo vét -6,5m (Hải đồ) và bề rộng luồng 70m, nhằm nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, đảm bảo chuẩn tắc luồng phục vụ tàu thuyền hành hải trên luồng.

Dự án nằm trong Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2026 được Bộ Xây dựng phê duyệt với mục tiêu đảm bảo duy trì độ sâu luồng tàu, phục vụ các phương tiện thủy hành hải an toàn hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm cảng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sông Hậu là tuyến giao thông thủy quốc tế quan trọng khu vực hạ lưu sông Mekong. Tàu thuyền từ Biển Đông qua cửa Định An, ngược sông Hậu lên các cảng Cần Thơ, Mỹ Thới của Việt Nam, thủ đô Phnom Pênh của Campuchia và ngược lại.

Tuy nhiên, theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, tuyến luồng chính qua cửa Định An vào sông Hậu thường xuyên bị bồi lấp, thay đổi mạnh theo mùa. việc nạo vét duy tu tuyến luồng theo chuẩn tắc thiết kế ban đầu, đảm bảo an toàn hàng hải trên tuyến luồng cho tàu ra vào, phục vụ duy trì năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn là rất cần thiết.

Tuyến luồng được bảo trì giúp đảm bảo lưu lượng tàu thuyền thông qua hàng năm, góp phần phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảng biển tại khu vực. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp khai thác cảng biển, cũng như hỗ trợ giảm áp lực vận tải lên hệ thống giao thông đường bộ.