Gần 3 thập kỷ, sân chơi tiếng Anh của thiếu nhi Hà Nội lên tầm cao mới

Từ cuộc thi Olympic đến sân chơi tài năng

Sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam” là chặng mới trong hành trình gần 3 thập kỷ của phong trào học tiếng Anh dành cho thiếu nhi Hà Nội.

Tiền thân của sân chơi là cuộc thi Olympic tiếng Anh Thành phố. Khi ấy, các em thực hiện bài thi qua nhiều hình thức: hùng biện, thuyết trình theo chủ đề và trả lời câu hỏi Q&A.

Sau đó là Liên hoan hát tiếng Anh Thành phố. Ở sân chơi này, các em được giao lưu, trau dồi vốn ngoại ngữ thông qua việc trình diễn nghệ thuật và hát các bài hát thiếu nhi bằng tiếng Anh.

Tới nay, hoạt động này mang tên Sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam”.

“Tài năng Anh ngữ Việt Nam” đưa thiếu nhi Thủ đô đi khắp thế giới.

Theo Ban Tổ chức, sân chơi năm nay được nâng tầm cao hơn, vượt qua mục đích ban đầu là giao lưu văn nghệ, cải thiện vốn từ vựng và ngữ pháp. Các em được nâng cao trình độ, thể hiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tính thẩm mỹ, nghệ thuật và năng lực sử dụng Anh ngữ một cách toàn diện.

Đây được xem là hoạt động truyền thống có ý nghĩa sâu sắc, là cầu nối để thiếu nhi tìm hiểu, học tập tiếng Anh một cách độc đáo, thú vị và tràn đầy hứng khởi. Các em có cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ, được đến với những chân trời tri thức mới và nuôi dưỡng đam mê với ngôn ngữ toàn cầu.

Học tiếng Anh để hiểu và tôn trọng các nền văn hóa

Chủ đề năm nay là “Around The World – Khám phá thế giới”. Theo ông Dương Minh Đức, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức: “Với chủ đề ‘Around The World – Khám phá thế giới’, sân chơi mở ra cơ hội để các em tìm hiểu phong tục, lễ hội, nghệ thuật và đời sống của các quốc gia.

Qua những câu chuyện được kể bằng tiếng Anh, các em có thêm hiểu biết về sự phong phú của các nền văn hóa, biết tôn trọng những nét khác biệt và mạnh dạn chia sẻ điều mình khám phá”.

Ở sân chơi này, các em không chỉ học tiếng Anh mà còn dùng tiếng Anh để kể về thế giới. Mỗi đội thi kết hợp thuyết trình với biểu diễn nghệ thuật. Theo Ban Tổ chức, sự kết hợp này giúp các em rèn khả năng sử dụng tiếng Anh, trình bày ý tưởng, phát huy năng khiếu và phối hợp cùng bạn bè. Đó là những trải nghiệm bổ ích, góp phần tạo hứng thú và động lực học ngoại ngữ cho thiếu nhi.

Sân chơi năm nay quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu, là những đơn vị luôn tiên phong trong phong trào đa dạng hóa các hình thức học tiếng Anh cho thiếu nhi. Bên cạnh đó còn có những gương mặt mới tham gia lần đầu. Trong đó, có 14 trường Tiểu học công lập, dân lập, quốc tế và trung tâm Anh ngữ đến từ các phường, xã trên địa bàn Thủ đô tham gia, thu hút hơn 300 em thiếu nhi yêu thích tiếng Anh.

Chung cuộc em Đỗ Nhật Minh, lớp 3Q1 Trường Tiểu học Lý Thái Tổ xuất sắc đạt giải cá nhân tài năng phần thuyết trình.

Giải tập thể xuất sắc tiêu biểu tiếp tục thuộc về Trường Tiểu học Lý Thái Tổ.

Trường tiểu học Quang Trung, tiểu học Linh Đàm lần lượt giành giải tập thể xuất sắc và nhất.

Thông qua sân chơi này, Ban Tổ chức mong muốn mang đến một hành trình thú vị, nơi các em khám phá văn hóa các quốc gia trên thế giới thông qua tiếng Anh và các tiết mục nghệ thuật sáng tạo.

Trên chặng đường phía trước, Ban Tổ chức hy vọng sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam” tiếp tục là một trong nhiều phương thức giúp các em yêu thích học ngoại ngữ, tự tin, năng động, ham hiểu biết và khám phá những kiến thức mới trên thế giới, đồng thời tìm ra những tài năng nhí, những gương mặt điển hình, góp phần nhân rộng phong trào học tập tiếng Anh trong thiếu nhi Thủ đô.