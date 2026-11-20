Quy tụ 62 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo uy tín với tổng cộng 3.860 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động, đây là "cánh cửa" mở rộng giúp người lao động tìm kiếm việc làm bền vững, thu nhập cao ngay tại địa phương dịp cuối năm.

Hai phiên giao dịch việc làm lưu động lần này được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10-01-2026 của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn Thủ đô năm 2026. Điểm nhấn đáng chú ý là sự phân bổ khung giờ hợp lý trong cùng một ngày 21-11 (buổi sáng tại cụm Đan Phượng, buổi chiều tại cụm Từ Liêm), tạo điều kiện tối đa cho người lao động khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội chủ động sắp xếp thời gian tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng.

Mở rộng cơ hội việc làm chất lượng cao tại cụm Đan Phượng

Mở đầu cho ngày hội việc làm cuối tuần là Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm xã Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh năm 2026, khai mạc vào lúc 8h00 ngày 21-11 tại Nhà thi đấu đa năng xã Đan Phượng (số 132 phố Thụy Ứng, xã Đan Phượng, Hà Nội).

Sự kiện có sự góp mặt của 32 đơn vị, doanh nghiệp (trong đó doanh nghiệp cổ phần chiếm 46,9%, công ty TNHH chiếm 40,6%) mang đến tổng cộng 2.134 chỉ tiêu, bao gồm 2.044 chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động và 90 chỉ tiêu tuyển sinh học nghề. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp uy tín như Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic, Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam, Công ty TNHH hóa dệt Hà Tây, Công ty cổ phần công nghệ điện Nam Phương... trực tiếp tham gia phỏng vấn nhiều vị trí từ quản lý (trưởng, phó phòng) đến kỹ sư cơ khí, kế toán, nhân viên kinh doanh và nhân viên vận hành.

Điểm hấp dẫn nhất đối với người lao động tại phiên Đan Phượng chính là mặt bằng thu nhập cạnh tranh. Theo tổng hợp từ Ban tổ chức, nhóm chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng/tháng trở lên chiếm tỷ trọng lớn nhất với 928 chỉ tiêu (tương đương 45,4% tổng nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động). Đây là phân khúc dành cho nhân sự có chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm hoặc các chỉ tiêu du học, làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, có 325 chỉ tiêu mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng (chiếm 15,9%) cho các vị trí kỹ thuật, giám sát; 416 chỉ tiêu dưới 10 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông, công nhân cơ khí và 375 chỉ tiêu có mức lương thỏa thuận linh hoạt theo năng lực.

Về cơ cấu trình độ, cánh cửa việc làm tại đây rộng mở cho mọi đối tượng khi nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm tới 51,6% (1.054 chỉ tiêu), trình độ trung cấp - công nhân kỹ thuật chiếm 40,5% (828 chỉ tiêu) và trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 7,9% (162 chỉ tiêu). Cùng với đó, 510 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động sang các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ba Lan và 90 chỉ tiêu đào tạo nghề sửa chữa ô tô, điện lạnh, vận hành máy thi công nền sẽ giúp thanh niên địa phương có thêm nhiều hướng đi lập nghiệp.

Đa dạng lựa chọn nghề nghiệp, học nghề hiện đại tại cụm Từ Liêm

Tiếp nối sức nóng từ buổi sáng, vào lúc 13h30 chiều cùng ngày (21-11), Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Từ Liêm (gồm 4 phường: Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương) sẽ chính thức khai mạc tại Trường THCS Từ Liêm 2 (đường Trần Văn Lai, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Phiên giao dịch thu hút 30 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tham gia (doanh nghiệp cổ phần chiếm 53,3%) với tổng cộng 1.726 chỉ tiêu, gồm 1.446 chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động và 280 chỉ tiêu tuyển sinh. Nhiều thương hiệu lớn như Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội (Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel), Công ty cổ phần Quốc tế Hải Việt, Công ty Dịch vụ bảo vệ Ánh Dương Việt Nam, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ Anh Minh... đem đến các vị trí việc làm phong phú như trưởng/phó phòng, giám sát, nhân viên kỹ thuật, kế toán, nhân viên kinh doanh, công nhân sản xuất và nhân viên an ninh.

So với khu vực ngoại thành, cơ cấu tuyển dụng tại cụm Từ Liêm phản ánh rõ nét đặc thù đô thị hóa năng động khi tỷ lệ tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 18,8% (272 chỉ tiêu), cao hơn đáng kể so với cụm Đan Phượng; trình độ trung cấp - công nhân kỹ thuật chiếm 35,9% (519 chỉ tiêu) và trình độ trung học phổ thông chiếm 45,3% (655 chỉ tiêu).

Phân khúc thu nhập tại phiên Từ Liêm cũng trải đều, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng tìm việc. Cụ thể, có 385 chỉ tiêu thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng trở lên (26,6%); 412 chỉ tiêu mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng (28,5%); 498 chỉ tiêu dưới 10 triệu đồng/tháng (34,4%) và 151 chỉ tiêu lương thỏa thuận. Đặc biệt, bên cạnh 23 chỉ tiêu du học nghề, xuất khẩu lao động tại thị trường Đức đầy tiềm năng, hoạt động tuyển sinh học nghề tại đây rất sôi động với 280 chỉ tiêu tập trung vào các ngành nghề hiện đại, dễ khởi nghiệp như lập trình phần mềm, công nghệ thông tin, pha chế và làm bánh.

Một điểm nhân văn đáng ghi nhận tại cả hai phiên giao dịch việc làm lần này là sự mở rộng biên độ độ tuổi tuyển dụng. Ngoài nhóm lao động trẻ từ 30 tuổi trở xuống chiếm tỷ trọng cao nhất (841 chỉ tiêu tại Đan Phượng và 662 chỉ tiêu tại Từ Liêm), các doanh nghiệp còn dành 1.212 chỉ tiêu cho nhóm tuổi từ 31 đến 40, và 708 chỉ tiêu cho lao động trung niên từ 41 đến 50 tuổi. Riêng tại cụm Từ Liêm, các nhà tuyển dụng còn mở 67 chỉ tiêu dành riêng cho nhóm lao động lớn tuổi từ 51 đến 60 tuổi ở các vị trí công việc ổn định, không đòi hỏi cao về thể lực như giám sát, an ninh, vận hành.

Việc tổ chức đồng loạt hai phiên giao dịch việc làm lưu động ngay tại cơ sở không chỉ giúp doanh nghiệp tháo gỡ "cơn khát" nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh mùa cao điểm cuối năm, mà còn giúp người lao động tiết kiệm chi phí đi lại, nắm bắt thông tin minh bạch, chính thống từ Sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Người lao động có nhu cầu tìm việc, học nghề hoặc đi làm việc ở nước ngoài chỉ cần chuẩn bị hồ sơ cá nhân, căn cước công dân và đến trực tiếp hai địa điểm trên trong ngày mai (21-11) để được tư vấn, phỏng vấn và nhận kết quả tuyển dụng ngay tại chỗ.