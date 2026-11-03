Gần 3.200 tỷ đồng nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PV VnEconomy

Theo đó, dự án có điểm đầu tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó, thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 3 cũ, nay là đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 16 m, vận tốc thiết kế 60 km/h. Trong phạm vi dự án, 7 cầu hiện hữu sẽ được mở rộng và 4 cầu mới được đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.200 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 957 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.800 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 16 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 64 tỷ đồng; chi phí khác hơn 36 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, bàn giao hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan liên quan và thực hiện lưu trữ theo quy định.

Ở bước tiếp theo, sau khi khảo sát đầy đủ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, đơn vị quản lý dự án cần tiếp tục rà soát, phân tích và lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp với đặc điểm công trình, bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, ổn định lâu dài và hiệu quả đầu tư.

Dự án Pác Bó - Cao Bằng được phê duyệt trong bối cảnh đường Hồ Chí Minh chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đầu tư mới, sau khi cơ bản hoàn thành mục tiêu nối thông toàn tuyến với quy mô 2 làn xe.

Đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 2.656,5 km, được khởi công xây dựng từ năm 2000. Đến nay, tuyến đã hoàn thành 2.499 km. Dự kiến đến hết tháng 12/2026, chiều dài hoàn thành đạt 2.643 km; 13 km còn lại thuộc đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận dự kiến hoàn thành trong quý 1/2027.

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội ngày 30/10 về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kết thúc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc kết thúc giai đoạn đầu tư này không đồng nghĩa với việc toàn bộ dự án đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành.

Theo Bộ trưởng, việc kết thúc đầu tư quy mô 2 làn xe nhằm khép lại giai đoạn phân kỳ đầu tư theo các nghị quyết của Quốc hội, hoàn thành mục tiêu cơ bản nối thông tuyến từ Pác Bó đến Đất Mũi, đồng thời tạo cơ sở chuyển sang giai đoạn đầu tư mới phù hợp với quy hoạch.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông quan trọng, cần được đầu tư nâng cấp theo quy hoạch, hướng tới quy mô đường cao tốc.