Gần 3.200 tỷ đồng mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng lên 4 làn xe

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng có điểm đầu tại tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó thuộc địa phận xã Trường Hà.

Theo phương án được duyệt, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng sẽ được nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 16m, vận tốc thiết kế 60 km/h. Phạm vi dự án cũng sẽ thực hiện mở rộng 7 cầu và đầu tư mới 4 cầu.

Dự án có tổng chiều dài gần 39km. Điểm đầu tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó thuộc địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Điểm cuối tại vị trí giao cắt với QL3 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 3.200 tỷ đồng, gồm: Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm chi phí dự phòng) khoảng hơn 957 tỷ đồng; Chi phí xây dựng hơn 1.800 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án hơn 16 tỷ đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 64 tỷ đồng; Chi phí khác hơn 36 tỷ đồng; Chi phí dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

Bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, giao nộp hồ sơ và tài liệu cần thiết theo quy định cho các cơ quan có liên quan, lưu trữ tuân thủ quy định hiện hành.

Trong bước tiếp theo sau khi khảo sát đầy đủ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn... theo quy định, đơn vị quản lý dự án cần chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các bên có liên quan căn cứ số liệu khảo sát, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, tính chất kỹ thuật của công trình để tiếp tục kiểm tra, rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích, luận chứng kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài, phát huy hiệu quả đầu tư.