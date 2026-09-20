Gần 3.000 VĐV tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao Cà Mau lần thứ I năm 2026

Sáng 20.9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Khỏe để cống hiến - Đoàn kết để phát triển”.

Tham dự có Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến; Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM Nguyễn Hữu Đạt; cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đông đảo vận động viên.

Tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026

Theo kế hoạch, đại hội có 19 môn thi đấu gồm: Bi sắt, Billiards, Bơi, Bóng bàn, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng đá nam 11 người, Bóng đá nam 5 người, Bóng đá nữ 5 người, Cầu lông, Cờ tướng, Đẩy gậy, Điền kinh, Kéo co, Pickleball, Quần vợt, Taekwondo, Võ cổ truyền và Vovinam. Các môn trong chương trình đại hội diễn ra từ ngày 21.9 đến ngày 7.10 tại phường Bạc Liêu và phường An Xuyên.

Các đoàn vận động viên dự đại hội sẽ tham gia 19 môn thi đấu

Thông qua các hoạt động của Đại hội, tỉnh Cà Mau hướng đến việc tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị; cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; đồng thời giới thiệu hình ảnh Cà Mau năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc và đang phát triển sau hợp nhất.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, khác với những lần tổ chức trước đây, Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh địa phương đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, địa bàn rộng… Những yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Để kịp thời giải quyết những khó khăn, tỉnh thống nhất tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở theo hình thức cụm, phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức Đại hội tại 16 cụm, với 64/64 xã, phường tham gia; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh cũng tổ chức nhiều giải đấu, hội thao, thu hút trên 12.000 vận động viên tham gia. Qua đó, vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến tặng cờ chúc mừng các đoàn tham dự đại hội

Thông qua Đại hội, tỉnh Cà Mau mong muốn đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao trên địa bàn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng thể thao thành tích cao, hướng tới tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với sự chuẩn bị tốt nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng bày tỏ mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục đồng hành với sự nghiệp thể dục thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các giải đấu, phát triển câu lạc bộ và các hoạt động thể thao lành mạnh.

Theo ông, mỗi nguồn lực được huy động và sử dụng hiệu quả sẽ góp phần mở rộng cơ hội rèn luyện cho nhân dân, tạo nền tảng để thể thao Cà Mau phát triển bền vững.